Uomini e Donne, anticipazioni 31 gennaio 2023: ultime news su Biagio e Carla, Federico tra Carola e Alice, cosa vedremo oggi

La nuova freddissima settimana con febbraio ormai alle porte ha preso il via da poco, ma dopo la puntata di ieri i telespettatori possono contare, come sempre, su una certezza: anche oggi, di martedì, andrà in onda l’appuntamento fisso e imperdibile con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Claudio, che ha deciso di conoscere meglio Gabriella, Gemma, Michela e anche l’opinionista Tina, e dopo il siparietto tra Riccardo e Gloria, che continuano a frequentarsi tra alti e bassi, oggi cosa succederà nel salotto televisivo? Maria De Filippi lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà sui giovani, che sono a un passo dalla scelta?

Biagio schiaffeggiato da Carla a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. L’uomo, archiviata la conoscenza (e non bene) con Silvia, sta conoscendo meglio Carla, dama che ha chiamato la trasmissione per lui. Tra i due le cose sembravano andare bene, poi qualcosa è andato storto e oggi in studio ‘voleranno’ gli schiaffi. Cosa succederà? I colpi di scena non mancheranno!

Nuova tronista, le esterne di Federico

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, verrà presentata la nuova tronista Nicole e poi verrà lasciato spazio a Federico, il tronista a un passo dalla scelta. Federico ha deciso di chiarire con Alice, le ha spiegato che i suoi atteggiamenti forse sono troppo istintivi, e di portare in esterna Carola. Cosa è successo tra i due? Non ci resta che seguire la puntata in onda oggi, a partire dalle 14.45. Le emozioni e i colpi di scena non mancheranno: tutti, giovani e protagonisti del trono over, sono lì per cercare l’amore. Ci riusciranno? Si formeranno nuove coppie?