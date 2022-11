Uomini e Donne, anticipazioni 4 novembre 2022: le esterne dei tronisti, Gemma, trono Over o classico oggi

La settimana sta per finire e oggi andrà in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, il nuovo cavaliere che si è presentato e ha ballato con Gemma, e le polemiche tra Ida e Roberta, oggi cosa succederà in studio? La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o i riflettori saranno puntati sui tronisti, che sono lì per cercare la persona giusta?

Oggi a Uomini e Donne le esterne dei tronisti

Oggi, molto probabilmente, vedremo al centro dello studio i tronisti. Federica, dopo la delusione delle scorse puntate, riuscirà a lasciarsi andare e a chiarire con il corteggiatore Federico? E i tronisti stanno continuando a conoscere le loro ragazze? Lavinia, invece, è sempre più presa da Alessio, tra i due è scattato anche un bacio: riusciranno a capirsi definitivamente?

Gemma e il nuovo corteggiatore

Dopo aver ballato con Alessandro, new entry della trasmissione, Gemma deciderà di frequentarlo? In realtà pare che la bella dama torinese, archiviata la storia con Roberto, abbia deciso di uscire con un altro uomo: chi sarà il fortunato? E come procede la conoscenza?

Trono over o classico

Insomma, come sempre anche oggi ci sarà un mix. Spazio sì a dame e cavalieri, ma anche ai tronisti, tutti sono lì per cercare l’amore. Ci riusciranno? Ci saranno altri colpi di scena?