Uomini e Donne, anticipazioni 5 dicembre 2022: le esterne di Federico, la sfilata, trono over o classico oggi?

Inizia una nuova fredda settimana di dicembre. E, di conseguenza, prende il via, come sempre, il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio il tanto discusso e chiacchierato cavaliere Riccardo, che ha deciso di archiviare la storia con Gloria (alla quale aveva promesso l’esclusiva) e l’esterna di Lavinia e Alessio Corvino, questa volta senza bacio, cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri o come sempre ci sarà un mix e ci sarà anche occasione di puntare i riflettori sui giovani tronisti? Tutti, è bene ricordarlo, sono lì con l’obiettivo di innamorarsi. E lasciare andare alle belle emozioni.

Le esterne di Federico tra Carola e Alice

Oggi, molto probabilmente, verrà lasciato spazio, ancora una volta, al tronista Federico Nicotera, l’ingegnere romano che è lì, in studio, per cercare l’amore. Dopo aver eliminato Lucrezia, con la quale non mancava certo l’attrazione fisica, Federico ha deciso di conoscere ancora meglio Carola, 21 anni. E Alice Barisciano, con quale non sono mancati i baci, tra alti e bassi. Stando alle anticipazioni, Federico ha portato in esterna Alice e tra i due l’uscita è stata molto profonda: il tronista si è raccontato, poi in studio con Carola è successo il caos. Lei non ha apprezzato nulla, ha fatto delle dichiarazioni infelici, poi è scoppiata a piangere. Come andrà a finire?

Fede con Elena e Vincenza

E ancora spazio ai giovani con le esterne di Federico Dainese, che sta continuando a conoscere meglio Elena. Ma anche Vincenza, una new entry: tra le due si nasconde la scelta? Chissà…

La sfilata, chi vince, ultime news su Riccardo

Come sempre, però, Maria De Filippi lascerà spazio anche al trono Over e oggi, stando alle anticipazioni, verrà mandata in onda la sfilata delle donne. A trionfare pare sia stata Cristina, ex fiamma di Armando. Non è escluso, poi, che si parli ancora di Riccardo Guarnieri: sta ancora pensando alla sua ex Ida, ora felice e innamorata di Alessandro?