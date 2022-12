Uomini e Donne, anticipazioni 7 dicembre 2022: il ritorno di Ida e Alessandro, ultime news su Gemma, trono over o classico oggi?

Dopo la sfilata e dopo aver visto l’emozionante esterna tra Federico Nicotera, l’ingegnere romano di 25 anni, e Alice, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, padrona indiscussa della trasmissione che tiene compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45, lascerà spazio al trono over, con dame e cavalieri pronti a raccontarsi o ritornerà sui giovani? Tutti, va ricordato, sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi.

Ida Platano e Alessandro tornano a Uomini e Donne

Molto probabilmente oggi, almeno stando alle anticipazioni, vedremo in studio il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, tra alti e bassi, hanno pensato bene di abbandonare la trasmissione mano nella mano e di viversi quel rapporto, nato quasi per caso, lontano dalle telecamere. Ida, infatti, ha deciso di buttare giù la corazza, che negli anni si è costruita, ha lasciato andare il passato e ora sembra felice al fianco del bel salernitano. Che dopo aver iniziato una frequentazione con Roberta, si è dichiarato innamorato di Ida. I due, quindi, si racconteranno a cuore aperto. In studio, ad assistere a tutto questo, ci sarà anche Riccardo Guarnieri: come reagirà? Ha sentito Ida?

La conoscenza di Gemma e Mario, le novità su Pinuccia

Ma non finisce certo qui. Oggi protagonista potrebbe essere anche Gemma Galgani, la dama torinese che si è classificata al terzo posto durante la sfilata e che ora sta conoscendo meglio Mario. Sarà la volta buona? In studio, poi, non mancherà il siparietto tra Pinuccia e Tina: la dama di 80 anni di Vigevano cosa farà questa volta?

Le esterne dei tronisti

Non è nulla di certo, ma Maria De Filippi potrebbe lasciare spazio anche ai tronisti, a Federico Dainese e a Lavinia. Il primo è uscito con Carola, la seconda con Alessio Campoli. Le scelte si avvicinano? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi, che prenderà il via alle 14.15!