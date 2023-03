Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo 2023: oggi la sfilata del trono Over, chi vince?

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra passionalità e non poche discussioni con Paola, ‘presa di mira’ dall’opinionista Gianni e dopo aver visto le esterne dei tronisti Luca, uno degli ultimi arrivati, Nicole, schietta e determinata e Lavinia, che sembrerebbe essere ancora molto indecisa e poco pronta alla scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. E anche oggi, nella puntata registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, non mancheranno colpi di scena, emozioni. E risate. Maria De Filippi, la padrona di casa, su chi e cosa punterà i riflettori? Tutti, che siano giovani o del parterre del trono Over, sono lì per cercare l’amore e per innamorarsi davvero.

Oggi la sfilata dei cavalieri del trono Over a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni precise e puntuali riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover, oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata il 20 febbraio scorso, prima della morte di Maurizio Costanzo. E quella che si concluderà, molto probabilmente, con la sfilata dei cavalieri del parterre maschile del trono Over. Come sempre, ci sarà un tema che i protagonisti dovranno rispettare e dovranno passare sotto l’occhio attento e severo della stilista del programma. Chi riuscirà a convincerla? Qualche outfit verrà bocciato?

Riccardo diventa uomo tigre, Armando Incarnato emoziona

Due protagonisti della sfilata saranno, a quanto pare, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: due rivali e antagonisti nella trasmissione. Riccardo sfilerà a torso nudo, mascherato da uomo tigre e nel video di presentazione mostrerà il suo allenamento in palestra. Armando, invece, giocherà la carta dell’emozione e farà un discorso in napoletano che lascerà senza parole tutte le dame. O quasi. Aurora, vecchia conoscenza del programma, che è ritornata da poco nel salotto darà alla performance dal cavaliere un bel 4. E, quindi, non mancheranno, sicuramente, le polemiche.

L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5!