Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 febbraio 2023: ultime news sul trono di Federico e l’esterna con Carola

Dopo aver visto al centro dello studio Carla, visibilmente arrabbiata con Biagio Di Maro che ha deciso di lasciare il suo numero anche a Clea, e dopo la presentazione della nuova tronista Nicole, romana e pronta a mettersi in gioco per cercare l’amore, oggi torna Uomini e Donne. Sì, siamo nel bel mezzo della settimana, abbiamo dato il benvenuto a febbraio, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori: anche oggi, infatti, andrà in onda il dating show più famoso di sempre. Con nuove storie, nuovi protagonisti e colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni.

L’esterna di Federico con Carola oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, dopo la presentazione della tronista Nicole, oggi la padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio al trono dei giovani. E, quindi, si parlerà di Federico Nicotera, l’ingegnere romano ancora indeciso tra Carola e Alice. Federico, tra alti e bassi, ha deciso di portare in esterna Carola: lei lo ha raggiunto sul posto di lavoro alle 5 di mattina, si sono raccontati e tra i due è scattato un bel bacio. Sarà lei la scelta? E come avrà reagito Alice?

Federico contro Alice

Ma non finisce certo qui. Se da una parte Federico ha fatto una bella esterna con Carola, dall’altra il rapporto con Alice Barisciani è sempre più teso. Secondo il tronista, che ha raggiunto la ragazza in camerino, lei ha reazioni esagerate e gli sono arrivate anche delle segnalazioni. Pare, infatti, che lei abbia sempre avuto delle reazioni istintivi, a volte irruente, nelle sue vecchie relazioni. Come si ‘difenderà’ Alice? E cosa dirà quando vedrà l’uscita e il bacio con Carola?

Il trono di Lavinia

Probabilmente, poi, verrà lasciato spazio anche a Lavinia, che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta, anche se si sente poco corteggiata da Alessio Corvino e Alessio Campoli. Come saranno andate le nuove esterne? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprirlo!