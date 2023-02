Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 febbraio 2023: Gloria abbandona il programma, Carola va via

Ultimo appuntamento della settimana, freddissima di febbraio, con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Biagio e Carla, con il cavaliere invitato da Maria a lasciare definitivamente la trasmissione, oggi la De Filippi darà il benvenuto al suo pubblico. E i colpi di scena non mancheranno. D’altra parte, stando alle anticipazioni, altre due donne abbandoneranno lo studio. Forse per sempre. Ecco cosa succederà.

Ultime news su Gloria e Riccardo, lei oggi lascia Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi si tornerà a parlare di una delle coppie del trono over più discussa e chiacchierata. E cioè quella composta da Gloria e Riccardo Guarnieri, vecchia fiamma di Ida Platano. Tra i due continuano ad esserci alti e bassi: per Gloria Riccardo non è innamorato, ma dall’altra parte il cavaliere spiega che è fatto così. E che quando non viene compreso tende a distaccarsi. Nonostante questo, però, Riccardo è certo di una cosa: non vuole uscire dal programma, ha bisogno di tempo. Gloria, però, non ha più tempo e oggi lascerà la trasmissione da sola.

Silvia e Giuseppe

Altri due protagonisti saranno Silvia, ex di Biagio, e Giuseppe. I due sono usciti più volte, ma lui ha declinato l’invito di lei e ha preferito non salire in camera. E oggi spiegherà il perché: non prova questa grande attrazione fisica e preferisce interrompere la conoscenza.

Carola dopo l’esterna con Alice va via, le ultime novità sul trono di Federico

Dopo il trono Over, però, si parlerà di Federico Nicotera, il tronista a un passo dalla scelta. Stando alle anticipazioni, l’ingegnere romano ha portato in esterna Alice e l’uscita, con i cavalli, è stata bellissima ed emozionante. Carola, da spettatrice, è rimasta delusa e ha preferito lasciare lo studio in lacrime. Carola va via, Federico non la rincorre e balla con Alice. Ci saranno colpi di scena? Sabato, molto probabilmente, verrà registrata la scelta!