Uomini e Donne, anticipazioni oggi 14 febbraio 2023: il ritorno di Ida e la lite tra Alessandro e Riccardo, cosa vedremo

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ancora non riesce a trovare l’uomo giusto per lei, e Claudio, il cavaliere tanto ambito, anche da Tina, che alla fine è stato ‘smascherato’ e invitato dalla De Filippi ad andare via (anche se non esplicitamente), la puntata di oggi, quella di San Valentino, si preannuncia ricca di colpi di scena. E non ci resta, quindi, che sintonizzarci su Canale 5, a partire dalle 14.45, per seguire Uomini e Donne. Tra emozioni, storie d’amore che nascono e discussioni, che non mancano di certo.

Ida Platano ritorna oggi a Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi a Uomini e Donne ci sarà un ritorno tanto atteso. Da tutti, o quasi. Stiamo parlando di Ida Platano, la dama più chiacchierata e discussa di sempre che proprio nel dating show ha conosciuto e si è innamorata di Alessandro Vicinanza. I due, diversi mesi fa, sono usciti insieme dal programma, mano nella mano, e oggi ritorneranno dalla De Filippi per raccontare come procede la loro storia d’amore. Tra vacanze e dediche.

La lite tra Alessandro e Riccardo

Tutti volevano rivedere Ida, tranne Riccardo, forse. Il suo ex fidanzato, infatti, oggi in studio discuterà (animatamente) con il ‘rivale’ Alessandro. Voleranno tante accuse, parolacce e la tensione sarà alle stelle. Insomma, i colpi di scena non mancheranno!

I troni di Lavinia e Nicole: ultime news

Non è nulla di certo, ma probabilmente Maria De Filippi lascerà spazio anche ai troni di Lavinia, che è a un passo dalla scelta, e di Nicole, la nuova arrivata. Lavinia, stando alle anticipazioni, ha portato in esterna Alessio Corvino e Alessio Campoli e con entrambi i baci non sono mancati. Nicole, invece, ha fatto due esterne e ha mandato via Rocco: lei è decisa e schietta, sa cosa vuole. L’appuntamento con Uomini e Donne è per oggi, martedì 14 febbraio, a partire dalle 14.45!