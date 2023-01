Uomini e Donne, anticipazioni oggi 25 gennaio 2023: la sfilata, ultime news su Alessandro, cosa vedremo

Dopo aver visto al centro dello studio i tronisti Lavinia e Federica, che sembrano essere a un passo dalla scelta tra mille difficoltà, oggi, nel bel mezzo della settimana, torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi Maria De Filippi, la padrona di casa, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà a parlare dei giovani, che stanno conoscendo meglio i loro rispettivi corteggiatori? Ecco tutte le anticipazioni.

La sfilata del trono over oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi la puntata si aprirà con le risate. E con la sfilata delle dame del trono over. Ma nel bel mezzo ci saranno anche delle discussioni, soprattutto incentrate su Alessandro, il cavaliere del trono Over che sta conoscendo meglio Gemma e Pamela: tra di loro si nasconderà la fortunata? Gemma e Alessandro sono usciti insieme, le coccole non sono mancate e la complicità c’è, nonostante non ci sia ancora stato nessun bacio e approccio fisico.

La sfilata viene vinta da Gloria, ma le discussioni non mancheranno e si parlerà anche di Cristina, che ha sfilato con un outfit sexy, scatenando le polemiche di Armando. Che criticherà il suo abbigliamento.

Il passato da porno attore di Alessandro

Stando alle anticipazioni riportate dal sito Isa e Chia, oggi si parlerà molto di Alessandro e si farà riferimento anche al suo passato da porno attore. A rivelarlo Paola, sua ex fiamma. Lui spiegherà che si tratta di filmati amatoriali girati con gli amici quando aveva 20 anni.

Le esterne dei tronisti

Molto probabilmente oggi la puntata sarà incentrata sulla sfilata, ma non è escluso che si riesca a parlare anche dei tronisti, quindi di Lavinia, che sta conoscendo meglio Alessio Corvino e Alessio Campoli. E di Federico Nicotera, che deve ancora scegliere tra Alice e Carola. Cosa sarà successo? I colpi di scena non mancheranno!