Uomini e Donne, anticipazioni oggi 6 aprile 2023: Roberta contro Nicole, il trono di Luca

Dopo aver visto al centro dello studio Claudio, un nuovo cavaliere di Roma (che oggi vive a Nettuno) che ha attirato l’attenzione di tre dame, tra cui Gemma Galgani, e dopo aver visto Armando e Rebecca, che hanno deciso di conoscersi meglio, come stanno facendo Valentina e Riccardo, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche, i protagonisti, che siano adulti o più giovani, sono lì con un unico obiettivo: mettersi alla prova e innamorarsi. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, giovedì 6 aprile?

Roberta Di Padua contro la tronista Nicole oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda un’altra parte della puntata registrata domenica scorsa. E si partirà dalla tronista Nicole, che ha portato in esterna Cristian Di Carlo. La ragazza ha spiegato che lui lo sente vero, dall’inizio, e che non è scattato il bacio, come è successo con Andrea e Carlo, perché vuole in qualche modo tutelarsi: l’intenzione c’era, ma non vuole altra confusione nella sua testa. In questo battibecco tra lei e i corteggiatori oggi interverrà anche Roberta Di Padua, la dama del trono Over. E insomma, ne vedremo delle belle!

Le esterne di Luca Daffrè, Chiara va via

Ma non finisce qui. Nella puntata di oggi si potrebbe anche parlare del tronista Luca Daffrè, che ha fatto un’esterna con Chiara. In studio discuteranno: lui voleva un contatto fisico, lei no perché troppo presto. Durante il ballo Chiara andrà via, ma Luca non andrà a riprenderla, almeno per ora perché i problemi vanno affrontati subito e non a scoppio ritardato. Il tronista ha portato in esterna anche Alessia, una ragazza che ha conosciuto sui social prima di partire per l’Isola dei Famosi. Sarà lei quella giusta?

Alessandro e Pamela tornano in studio

Tra i protagonisti della puntata, forse, anche Alessandro e Pamela, che qualche mese fa hanno deciso di lasciare insieme, mano nella mano, la trasmissione. Ma come stanno andando le cose lontano dalle telecamere? Alessandro vorrebbe lasciarla: lei per lui è un po’ distante, poco attenta. Ma cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi?

L’appuntamento è per oggi pomeriggio a partire, come sempre, dalle 14.45!