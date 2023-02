Uomini e Donne anticipazioni oggi 9 febbraio 2023: ultime news su Biagio e Carla, Gloria abbandona il programma, trono over o classico

Dopo aver visto al centro dello studio Federico e le sue esterne con Alice e Carola, sempre emozionanti, e dopo aver visto la prima esterna della nuova tronista Nicole con l’osteopata romano Andrea, oggi torna Uomini e Donne. Per il penultimo appuntamento di questa freddissima settimana. E i colpi di scena, come sempre, no mancheranno. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o si tornerà sui giovani, che sono a un passo dalla scelta? Tutti, lo ricordiamo, sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi.

Biagio lascia Uomini e Donne oggi?

Stando alle anticipazioni la puntata, che è stata registrata lo scorso 3 febbraio, si dovrebbe aprire con Biagio Di Maro, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. L’uomo cercherà un confronto con Carla: vuole riallacciare i rapporti, risentire la dama di Bergamo. Ma ecco che interviene Maria: Biagio aveva intenzione di conoscere anche un’altra donna, una di quelle scese per frequentare Claudio. Ed è da qui che partono le accuse in studio, soprattutto da parte di Gianni: per lui il cavaliere non cerca l’amore. Carla cercherà di difenderlo, ma Biagio deciderà di lasciare lo studio. Anche sotto invito di Maria.

Silvia e le ultime news con Giuseppe

Si tornerà a parlare di trono over anche con Silvia e Giuseppe. I due sono usciti insieme più volte, lei lo avrebbe invitato a salire in camera, ma non sono andati oltre un bacio. E dopo qualche giorno lui ha deciso di interrompere quella frequentazione per la poca attrazione fisica. Come reagirà la dama, che sarà al centro dello studio?

Gloria va via da Uomini e Donne

Non solo Biagio, anche Gloria deciderà di abbandonare Uomini e Donne. Lei ha cercato di riconciliarsi con Riccardo, ma invano: il cavaliere di Taranto non è sicuro dei suoi sentimenti. E Gloria non ha intenzione di restare lì in studio: ha salutato tutto ed è andata via. Cosa succederà? Ci sarà un ritorno?