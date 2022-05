Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 maggio 2022: Riccardo piange per Ida, cosa vedremo oggi

Inizia una nuova settimana e, quindi, inevitabilmente stanno per prendere il via nuove e imperdibili puntate di Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Veronica, ormai pronta alla scelta, oggi i riflettori saranno ancora puntati sui giovani? Verrà dato spazio alle vicende dei protagonisti del trono Over?

Riccardo di Uomini e Donne esce dallo studio in lacrime

Stando alle anticipazioni, protagonisti saranno, ancora una volta, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma ci sarà un colpo di scena: il cavaliere, dopo aver ascoltato un brano per lui importante perché collegato alla proposta di matrimonio che ha fatto un po’ di anni fa a Ida, uscirà dallo studio in lacrime. E la dama lo seguirà per capire cosa sia successo, per l’ennesimo confronto tra i due ex fidanzati. Ida Platano chiederà a Riccardo di fare chiarezza perché vuole sapere cosa prova nei suoi confronti, ma lui continuerà sulla strada dell’ambiguità, senza dare risposte concrete.

Ida Platano di nuovo insieme a Riccardo?

Ida deciderà di lasciare lo studio. Riccardo la seguirà e i due, stando alle anticipazioni, penseranno bene di darsi una seconda possibilità fuori dallo studio, lontano dalle telecamere. Nascerà di nuovo l’amore? Il ritorno di fiamma ci sarà davvero?

Tina non sarà in studio

Nel corso delle prossime puntate l’opinionista Tina Cipollari non sarà in studio. Non ha partecipato alle registrazioni, neanche in collegamento e il motivo della sua assenza non è stato spiegato dalla padrona di casa. Quello che è certo, però, è che Tina dovrà fare a meno di commentare le nuove vicende tra Ida e Riccardo.

Quando finisce Uomini e Donne?

Ultimi giorni per Uomini e Donne. Mercoledì 1° giugno, infatti, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione che, molto probabilmente, sarà incentrata sulle scelte dei due tronisti. Dopo la pausa estiva, la trasmissione tornerà, molto probabilmente, a settembre, con nuovi protagonisti. E nuove storie d’amore!