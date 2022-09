Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 settembre 2022: Federica e Riccardo, le ultime news

Ultimo giorno della settimana e ultimo appuntamento con Uomini e Donne per concludere in bellezza il mese di settembre. Anche oggi, come sempre, su Canale 5 andrà in onda il dating show più famoso e amato di sempre e i riflettori saranno puntati sui protagonisti e sui loro racconti, tra amori che nascono, complicità e prime discussioni. Dopo aver visto le esterne di Federica, con Alessio e Simone, e l’eliminazione di quest’ultimo per il poco interesse, la tronista ha voluto parlare con Riccardo Guarnieri, cavaliere del parterre Over.

Riccardo rifiuta l’invito di Federica a Uomini e Donne

Riccardo, che ha definitivamente chiuso il suo rapporto con Ida Platano, non ha mai nascosto di avere un interesse per Federica, nonostante la differenza d’età. Lei è sempre stata diffidente, si è limitata a dire che è un uomo affascinante, ma niente di più. Oggi, però, vedremo la tronista affrontare il cavaliere e dirle di avere piacere di vederlo per un caffè. Riccardo, però, dovrà sedere tra i corteggiatori, senza avere la possibilità di conoscere altre dame. E questo lo manderà in crisi al punto che, stando alle anticipazioni, rifiuterà l’invito di Federica. Nessun caffè, l’interesse non va oltre. Come reagirà la ragazza? Era solo un modo per metterlo alla prova?

Cosa vedremo oggi, il trono over o classico?

Dopo questo ‘siparietto’ non sappiamo se Maria De Filippi lascerà spazio ancora al trono classico, con le esterne di Lavinia, o sposterà l’attenzione su dame e cavalieri. Non ci resta che scoprirlo seguendo la puntata, che andrà in onda a partire dalle 14.45.

Dove vedere le repliche in tv di U&D?

Oltre all’appuntamento su Canale 5, dal lunedì al venerdì, ricordiamo che le puntate in streaming sono disponibili sul sito di Witty Tv. In alternativa, per chi preferisce la televisione, Uomini e Donne va in onda anche su LA5 a partire dalle 19.40 circa.