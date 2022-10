Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 ottobre 2022: le esterne di Federico, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio l’ennesimo chiarimento tra Ida Platano e Riccardo, culminato con un ballo, e le prime esterne del tronista Federico Nicotera, che ha raccontato di essersi trovato molto bene con Alice, una 26enne di Siena, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5. Ma i riflettori, in questo martedì di ottobre, su chi saranno puntati? L’attenzione sarà sui cavalieri del trono over o sui ragazzi giovani, tra tronisti e corteggiatori?

Le esterne del tronista Federico Dainese

Nel corso della puntata di oggi, molto probabilmente, vedremo anche le prime esterne di Federico Dainese, volto noto del programma perché già corteggiatore, nella passata edizione, di Veronica. Come saranno andate le sue prime uscite? Riuscirà a trovare l’amore nello studio Mediaset?

Lo scontro tra Tina e Pinuccia?

Non abbiamo ancora nessuna certezza, ma probabilmente protagonista della puntata potrebbe essere anche Pinuccia, dama del parterre femminile che non sta molto simpatica all’opinionista Tina. Ci sarà un altro acceso battibecco in studio o deporranno l’ascia di guerra?

Trono over o trono classico?

Insomma, non ci resta che aspettare la puntata di oggi, che prenderà il via alle 14.45 su Canale 5, per capire su chi saranno puntati i riflettori. Se sui tronisti o sui cavalieri e dame del trono Over.