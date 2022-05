Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 maggio 2022: Riccardo e Ida, Alessandro e Melissa, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio molti dei protagonisti del parterre maschile e femminile, da Riccardo Guarnieri a Maria Vincenza, oggi torna l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Si continuerà a parlare del Trono Over? O verrà lasciato spazio al tronista Luca, che sembra essere a un passo dalla scelta?

Alessandro e Melissa: come procede la conoscenza a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni, si partirà con Alessandro, l’ex corteggiatore di Ida Platano. Il giovane sta frequentando Melissa, una ragazza di 25 anni di Milano che ha deciso di partecipare alla trasmissione per lui. Ma se Alessandro sembra davvero interessato e intenzionato a continuare, Melissa ammetterà di essere interessata al cavaliere Luca. Cosa succederà?

Riccardo Guarnieri e il confronto con Gloria

E non finisce qui. Spazio, poi, verrà dato a Riccardo Guarnieri, che dopo aver messo la parola fine alla conoscenza con Mariagrazia, chiederà di parlare, ancora una volta con Gloria. Riccardo sembrerebbe essere pronto a ricominciare, ma per Gloria la conoscenza sembra davvero finita. Anzi, pare sia interessata a un altro uomo. Quindi, un due di picche per Riccardo?

Il faccia a faccia con Ida Platano

Nel corso della puntata, però, potrebbe esserci spazio anche per Riccardo e Ida. Se da una parte la donna sembra ancora interessata all’ex fidanzato, dall’altra l’uomo ha spiegato di non provare più nessun sentimento. Sarà davvero così?

Luca Salatino chi sceglierà tra Lilli e Soraia?

La puntata, poi, potrebbe concludersi con Luca Salatino, il tronista che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta. Dopo la decisione di Aurora di eliminarsi, di andare via dalla trasmissione, Luca sta continuando a conoscere Lilli e Soraia: come procederà con loro?