Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 aprile 2022: Alessandro e Federica, Luca Salatino e l’esterna con Aurora

Dopo il siparietto ‘poco’ divertente tra l’opinionista Tina e Pinuccia e dopo aver visto al centro dello studio il cavaliere Diego, che sta frequentando Aneta, ex fiamma di Armando Incarnato, tra non poche discussioni, oggi torna Uomini e Donne con l’ultimo appuntamento della settimana. I riflettori saranno puntati sul trono dei giovani? Verrà dato spazio a Luca Salatino e alla new entry Veronica?

Alessandro Vicinanza e Federica Aversano

La puntata di ieri si è conclusa con Alessandro Vicinanza, l’ex ‘fidanzato’ di Ida Plantano. I due si sono frequentati per diverse settimane, poi la storia è giunta al capolinea per diversi punti di vista e modi di vedere: da una parte una donna innamorata, dall’altra un uomo che si è sempre detto attratto, ma niente di più. Ora Alessandro ha deciso di andare avanti e non ha nascosto il suo interesse, che sembrerebbe essere molto forte, nei confronti di Federica Aversano, una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri che a lei ha preferito Valeria. Federica è stata categoria: non vuole restare in trasmissione. Alessandro la raggiungerà fuori? Si conosceranno lontano dalle telecamere?

Luca Salatino e la nuova esterna con Aurora

Molto probabilmente, poi, verrà dato spazio a Luca Salatino, lo chef e pugile romano che sembrava a un passo dalla scelta. Sembrava perché in realtà ha deciso di conoscere, oltre Lilli e Soraia con le quali ci sono stati baci e abbracci, anche Aurora, una nuova ragazza di Milano. Il tronista non ha nascosto l’attrazione fisica (e mentale), al punto che ha pensato bene di riportarla in esterna. Come reagiranno le altre due pretendenti?

Armando Incarnato e Biagio

Non finisce qui. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, molto probabilmente verrà lasciato spazio anche ad Armando Incarnato, che dopo aver chiuso con Aneta ha deciso di frequentare Sara e Silvia, due dame che hanno partecipato al programma per lui. E ancora, Biagio Di Maro potrebbe sedere al centro dello studio per parlare della conoscenza con Iolanda: sarà la volta buona per il cavaliere napoletano?