Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 maggio 2022: le novità su Riccardo e Ida, cosa vedremo oggi

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire che su Canale 5, tra pochissime ore, prenderà il via Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Dopo aver visto la sfilata, Diego e Aneta uscire mano nella mano dalla trasmissione, oggi molto probabilmente i riflettori verranno puntati, ancora una volta, sul trono Over. E su due protagonisti indiscussi del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Alessandro e Concetta al centro dello studio di Uomini e Donne

Stando alle prime anticipazioni, pare che oggi Maria De Filippi darà spazio ad Alessandro, l’arzillo cavaliere del parterre maschile, che sta continuando a conoscere Concetta. Nonostante questo, però, pare che l’uomo abbia notato un’altra dama: chi sarà la fortunata? E l’interesse sarà ricambiato? Ma soprattutto, come reagirà Pinuccia?

Dubbi sul rapporto tra Ida e Riccardo

Ma non finisce qui. Molto probabilmente, l’attenzione oggi sarà concentrata su Ida e Riccardo. Da una parte la dama sta conoscendo meglio Marco, dall’altra Riccardo non riesce a trovare la donna giusta per lui. E i dubbi sul loro rapporto, che non sembrerebbe essere del tutto finito, ci sono. Anzi, secondo l’opinionista Tina Cipollari tra i due c’è molto di più di un’amicizia: ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma?

Le esterne di Luca Salatino e Veronica

Il pubblico, a quanto pare, dovrà aspettare ancora un po’ prima di vedere le esterne dei due tronisti, Luca e Veronica. I due sembrerebbero essere a un passo dalla scelta: con chi usciranno mano nella mano? Ci sarà il lieto fine?