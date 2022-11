Uomini e Donne, anticipazioni registrazione: Federica lascia il trono, Alessandro e Ida escono insieme. Cosa vedremo

Resta uno dei programmi più amati di sempre. Stiamo parlando di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da anni, ormai, appassiona i telespettatori. Protagonisti giovani ragazzi, che seduti sul trono cercano l’amore, ma anche dame e cavalieri del trono Over che sono lì per non arrendersi e incontrare l’anima gemella. In attesa di sapere cosa succederà nelle prossime puntate, che andranno in onda dal lunedì al venerdì, sui social già sono trapelate le prime anticipazioni di quello che accadrà, forse, tra qualche settimana.

Perché Federica Aversano ha abbandonato il trono

Stando alla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo e da qualche mese sul trono, avrebbe deciso di lasciare la seduta e di abbandonare, senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori, la trasmissione. Federica ha iniziato il percorso con difficoltà, spesso criticata per le sue pretese e ora avrebbe deciso di salutare tutti: nessuno l’ha colpita, ma avrebbe anche difficoltà logistiche nell’essere presente alle registrazioni. Da qui, quindi, la decisione di andare via, delusa anche dal comportamento del corteggiatore Federico, il romano che aveva pensato bene di non presentarsi in studio.

Ida e Alessandro lasciano Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Nelle prossime settimane, infatti, a Uomini e Donne ci sarà un colpo di scena perché Ida Platano e Alessandro lasceranno insieme la trasmissione, mano nella mano. Ida, che ha archiviato la storia con Riccardo, ha deciso di riprovarci con il salernitano Alessandro, che aveva iniziato una frequentazione con Roberta. Non finita certo nei migliori dei modi. Nella puntata registrata ieri, Ida e Alessandro hanno lasciato insieme il programma per viversi la storia lontano dai riflettori. Durerà o ci sarà un loro ritorno?

Non ci resta che aspettare le prossime puntate per capire cosa succederà nello studio di Maria De Filippi!