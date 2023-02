Uomini e Donne, chi è l’ex fidanzato di Lavinia? Cosa è successo e perché è finita

Da diverso tempo, ormai, i due corteggiatori di Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne, aspettano pazientemente la decisione della tronista. Alessio Corvino e Alessio Campoli sono in attesa di conoscere il verdetto. Un responso ormai prossimo, ma prima di pronunciarlo Lavinia ha deciso di rendere pubbliche alcune informazioni sulla sua precedente storia d’amore.

Il mistero dell’ex di Lavinia

Una relazione contrastata, caratterizzata da alti e bassi, che ha segnato la tronista al punto da farla diventare schiva e anche diffidente nei confronti dell’altro sesso. Lavinia, d’altro canto non ha mai negato di soffrire di attacchi di ansia. La sua inquietudine è evidente anche al pubblico. Ma come mai? Da cosa dipende?

In una delle ultime esterne che Lavinia ha avuto con Alessio Corvino, la tronista ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale che l’hanno segnata. Una sofferenza legata al suo precedente rapporto sentimentale e a quanto successo con il suo ex. Ma Lavinia ha preteso che il racconto fosse fatto a telecamere spente.

La tronista ha spesso parlato di una storia con il suo ex ‘tormentata’

La ragazza sin dall’inizio della sua esperienza a Uomini e Donne aveva fatto trapelare la traumatica fine di una storia d’amore. Aveva, infatti, raccontato: “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, se mi lego ad una persona le do tutto. Ho un grande sesto senso e sono una persona molto diretta. Un uomo deve essere paziente, tenace e non devi farmi annoiare”.

In tanti si stanno chiedendo chi sia l’ex fidanzato di Lavinia. Ma sui social non ve ne sono tracce. La tronista ha cancellato tutto ciò che riguarda la sua precedente storia. Ma la stranezza sta nel fatto che la ragazza è rimasta in ottimi rapporti con il suo ex. E allora diventa inimmaginabile capire cosa sia successo tra i due. Sta di fatto che per sua stessa ammissione solo dopo un anno dalla fine della relazione Lavinia ha iniziato a riprendersi.