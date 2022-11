Uomini e Donne, la corteggiatrice Noemi e il bacio con un altro: ecco chi è

Colpo di scena a Uomini e Donne. Ad avere una sorpresa, non proprio gradita, è stato Federico Dainese: la sua corteggiatrice preferita, Noemi, ha baciato un altro. Sono stati i telespettatori a sorprendere la ragazza mentre baciava un uomo fuori dal programma. Si tratta di alcune anticipazioni pubblicate sulla pagina Instagram di Uominiedonneclassicoeover.

A sorpresa Noemi bacia un altro uomo

Noemi era piaciuta molto al tronista Federico Dainese, non era un mistero. Qualcosa di più di una semplice simpatia che secondo gli appassionati del programma, poteva trasformarsi in qualcosa di più. Sembrava probabile che Federico avrebbe scelto proprio lei. Ma Noemi già in trasmissione avrebbe cercato di autoeliminarsi, ma poi è venuta fuori la foto della corteggiatrice che bacia un altro uomo e allora la decisione di eliminare Noemi è stata presa da Federico. Resta il mistero su chi sia questo ragazzo beccato insieme a Noemi, per il momento non se ne conosce l’identità.