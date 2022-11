Uomini e Donne, anticipazioni 8 novembre 2022: le esterne di Lavinia e Federico, ultime news su Alessio e Riccardo, trono over o classico oggi?

Dopo aver visto l’ennesimo scontro al centro dello studio tra Ida Platano e Riccardo, con Roberta che ha espresso il ‘desiderio’ di voler ballare con Alessandro, ora corteggiatore della dama di Brescia, e dopo l’esterna di Lavinia con il campano Alessio, tra polemiche e scintille, oggi torna il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. La padrona di casa del dating show, Maria De Filippi, lascerà spazio ancora ai tronisti, quindi ai due uomini, o continuerà a puntare i riflettori sulle avventure di dame e cavalieri?

L’esterna di Lavinia con Alessio Campoli

Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, molto probabilmente vedremo l’esterna di Lavinia con Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti e corteggiatore voluto in studio proprio dalla ragazza. Lavinia ha raccontato di aver trascorso delle belle ore con il ragazzo, di aver voglia di ballare con lui. Eppure, qualcosa non è forse andata nei migliori dei modi e Campoli, stando alle anticipazioni, dirà di volersi eliminare.

L’eliminazione

Lavinia è rimasta sorpresa dall’esterna, in modo positivo. Alessio Campoli no. E pare che oggi, una volta in studio, dirà a tutti di voler andare a casa. Il motivo? Il carattere della tronista non lo convince e preferirebbe eliminarsi anziché andare avanti nella conoscenza. Insomma, un colpo di scena nel salotto di Uomini e Donne.

Le esterne di Federico

Oggi, poi, vedremo anche le esterne di Federico, che pare abbia deciso di portare fuori Carola. Come sta procedendo la conoscenza? Hanno, finalmente, trovato un punto di incontro o continueranno a discutere e a non capirsi?

Il ballo tra Roberta e Alessandro Vicinanza

Ma non finisce qui. Oggi probabilmente vedremo il ballo chiarificatore tra Roberta e Alessandro. I due avevano iniziato una frequentazione, poi il bel salernitano aveva deciso di dichiararsi per Ida Platano. E Roberta non ha certo reagito bene. Così come non ha reagito bene Ida alla vista dei due al centro dello studio, al punto che la dama deciderà di abbandonare la trasmissione e di andare dietro le quinte.

Riccardo lascia Uomini e Donne?

A questo triangolo si aggiungerebbe un’altra persona. E cioè Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano che sembra infastidito e geloso. A Maria qualcosa non convincerà e Riccardo sembrerà quasi intenzionato ad abbandonare, per sempre, il programma. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi, tra trono over e classico, per capire cosa accadrà. Perché il dating show non smette mai di sorprendere!