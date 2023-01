Uomini e Donne, la segnalazione su Alessio Corvino (corteggiatore di Lavinia): ecco chi è l’amica delle foto

Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre non smette di regalare sorprese e colpi di scena. La scelta dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro è ormai alle porte ma nel corso di queste ore il corteggiatore di Lavinia, Alessio Corvino, è stato raggiunto da una segnalazione che ha reso la ragazza ancora più titubante e dubbiosa sul suo conto. Ma cosa sarà successo e chi è la ragazza con il quale è stato visto il corteggiatore?

Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Lavinia Mauro? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Uomini e Donne, la segnalazione su Alessio Corvino e la discussione in studio

Stando alla segnalazione che nel corso degli ultimi giorni ha raggiunto lo studio di Uomini e Donne, il corteggiatore di Lavinia, Alessio Corvino, sarebbe stato sorpreso in ‘atteggiamenti intimi’ con una ragazza durante il Capodanno, in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro. Venuto a galla l’accaduto, Lavinia ha voluto approfondire la vicenda cercando di capire chi fosse la ragazza in questione. Dal canto suo, Alessio, ha risposto alle accusa della tronista affermando che la donna con la quale è stato ‘pizzicato’ è soltanto un’amica e nulla più. Tuttavia, questa versione non ha convinto Lavinia che ha iniziato a dubitare della sincerità del ragazzo e non credendo a quanto da lui riferito. L’animata lite ha caratterizzato la puntata ma subito dopo la trasmissione è arrivata anche la reazione, piccata, dell’amica ‘oggetto del contendere’.

La replica

La ragazza con la quale è stato immortalato Alessio Corvino nella notte di Capodanno si chiama Chiara Aronna è non è noto al mondo dello spettacolo. È stata la stessa ad intervenire su Instagram con una serie di stories per replicare alle accuse mosse dalla tronista Lavinia che l’aveva accusata di essersi strusciata sulla spalla del ragazzo. ‘Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò‘, questa la replica di Chiara alle accuse mosse da Lavinia. Una provocazione che probabilmente causerà altri problemi al corteggiatore. Come andrà a finire tra lui e Lavinia? Non ci resta che aspettare le prossime registrazioni e scoprirlo.