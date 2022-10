Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi: le ultime news su Roberta e Alessandro

Dopo aver visto le prime esterne di Federico Nicotera e il chiarimento, si spera l’ultimo, tra Ida e Riccardo, oggi torna il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. E l’attesa cresce: i riflettori saranno puntati su dame e cavalieri del trono over o si ritornerà a dare spazio ai giovani?

Come va la conoscenza tra Roberta Di Padua e Alessandro

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, vedremo al centro dello studio Roberta Di Padua, ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, che ha deciso di conoscere meglio Alessandro Vicinanza, vecchia fiamma di Ida Platano. Dopo quel bacio dato a Davide Donadei, tronista di Uomini e Donne, Roberta è ritornata in studio per cercare l’amore ed è pronta a rimettersi in gioco, con quella schiettezza che la contraddistingue. Ma come sta procedendo la conoscenza con il bel salernitano? Oggi lo racconteranno!

Le esterne di Federico Dainese

Ma non finisce qui. Oggi si tornerà anche sui giovani e dopo aver visto le esterne di Federico Nicotera, verrà dato spazio a quelle del ‘collega’, Federico Dainese. Lui, ex corteggiatore di Veronica, ha già una preferita? Come saranno andate le prime uscite? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa!