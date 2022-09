Uomini e Donne, oggi torna Roberta Di Padua? Le anticipazioni di mercoledì 28 settembre 2022

Torna, come ogni giorno, l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Riccardo Guarnieri, che continua a discutere con Ida, sua ex fidanzata, oggi la puntata si prospetta ‘fumantina’ perché, stando alle anticipazioni, in studio dovrebbe ritornare Roberta Di Padua, ex dama del trono over.

Davide Donadei e Chiara Rabbi oggi a Uomini e Donne

Non solo belle notizie a Uomini e Donne. Perché se da una parte Claudia e Lorenzo, che si sono conosciuti nel programma presto diventeranno genitori, dall’altra oggi in studio potrebbero arrivare Davide Donadei e Chiara Rabbi. La loro storia è giunta al capolinea e ai microfoni di Maria De Filippi spiegheranno il perché: nella rottura ha un ruolo Roberta Di Padua? Lei e Davide sono stati paparazzati insieme a cena e il gossip si è infiammato.

La spiegazione di Roberta

Roberta spiegherà che nutre solo affetto nei confronti di Davide. Un’amicizia, quindi, e niente di più. Ma la dama deciderà di restare nella trasmissione per trovare l’amore e superare la fine della storia con Riccardo?