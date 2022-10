Uomini e Donne: perché è finita la storia d’amore tra Andrea Nicole e Ciprian. Il post su Instagram

I fan più attenti lo avevano già capito, ma ieri Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, ha svuotato il sacco. E ha raccontato ai suoi followers, che da tempo la seguono sui social, che la storia d’amore con Ciprian Aftim, fisioterapista di Roma, è giunta al capolinea. I due si erano conosciuti all’interno della trasmissione, sotto i riflettori, tra non poche polemiche e silenzi, ma Andrea era andata oltre quella diffidenza iniziale di Ciprian e lo aveva scelto: petali rossi per loro e tanta felicità lontano dalle telecamere. Almeno fino a qualche settimana fa.

Cosa ha detto Andrea Nicole Conte su Ciprian Aftim

Andrea Nicole si è lasciata andare e su Instagram ha annunciato la fine della sua relazione con Ciprian. Poche parole messe nero su bianco.

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo, ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa”. Andrea Nicole si è trincerata dietro il silenzio, poi ha deciso di uscire allo scoperto.

“So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia”.

Il silenzio di Ciprian

Ciprian, dal canto suo, ha preferito stare in silenzio. Dirà la sua anche lui?