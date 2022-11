Valerio Lundini, chi è la fidanzata: età e lavoro

Valerio Lundini è ironico, irriverente e molto abile nella conduzione dei suoi programmi, tra i quali spicca senza dubbio ‘‘Una pezza di Lundini”, che ha sancito definitivamente il suo successo mediatico. Ma c’è una domanda che i suoi fan si stanno ponendo da molto tempo, e sulla cui risposta ci sono ancora forti e seri dubbi. Il comico conduttore è fidanzato? Se sì da quanto tempo? E soprattutto: chi è la fortunata? Cerchiamo di vederci chiaro in questa vicenda.

Una Pezza di Lundini 2022: quando inizia, ospiti e anticipazioni sul programma di Rai 2

Il mistero sulla fidanzata di Valerio Lundini

Forse non è proprio dominio di tutti la notizia secondo cui Valerio Lundini sarebbe fidanzato, con una donna misteriosa, di cui tra l’altro, diciamolo sin da subito, non conosciamo minimamente l’identità. L’attore e conduttore comico è certo molto estroverso quando si tratta di fare satira, anche estroso nelle gag o battute, ma quando si tratta di vita privata, qui è tutta un’altra storia. Infatti, Lundini non si sbottona quasi mai, e preferisce non approfondire mai il tema, per lasciare la questione al di fuori dei riflettori mediatici. Dunque, per farla semplice, è molto bravo a dribblare l’argomento, e i tabloid rosa, in questo modo, rimangono completamente a bocca asciutta, quasi privi di notizie. Una cosa però è certa: Lundini non ha figli al momento. La sua ironia, però, non esclude che potrebbe diventare padre da un momento all’altro: “Magari li avrò la settimana prossima” diceva con simpatia qualche tempo fa davanti ai microfoni di Vanity Fair. Scherzo o realtà? Sicuramente ad oggi, ancora niente. E anche sulla fidanzata, non ci sono altre notizie in merito.

Cosa sappiamo al momento

L’unica cosa che ha ammesso dopo le domande incalzanti è che al momento sta vivendo una convivenza duratura. Le uniche cose che ha detto, messo all’angolo dal gossip è stato: “Però vivo con una donna”, assicurava sempre nella stessa intervista. Con la sua dolce metà, ad ogni modo, Lundini si è riscoperto un uomo romantico e, come sempre del resto, anche ironico. “Una volta ho comprato un mazzo di fiori da venti euro quando ce ne stavano di uguali a 15 euro”. Valerio Lundini è fidanzato e innamorato, questo è un dato di fatto, assodato. Ma il mistero ancora non è stato svelato. Forse è solamente una questione di tempo.