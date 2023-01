Valerio Scanu, chi è il papà Tonino: moglie, età, come è morto, Covid

Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 Valerio Scanu che è anche ex cantante di Amici. Un’artista di successo il giovane Valerio che può contare su una famiglia molto unita che lo sostiene in questo percorso di crescita professionale. I suoi genitori sono Sonia Cavenago e Tonino Scanu. La mamma lavora in una farmacia de La Maddalena, mentre purtroppo il papà è venuto a mancare prematuramente.

Chi era il padre di Valerio Scanu, Tonino

Tonino era un dipendente comunale morto a 64 anni a causa del Covid il 23 dicembre del 2020. Una tragedia che ha colpito tutta la famiglia Scanu, ma in particolare Valerio che ha dichiarato in diverse interviste di aver sempre visto il papà come ‘un Highlander. La persona più buona, ma anche la più forte del mondo. L’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche.

La malattia

Ogni volta che il cantante viene chiamato a parlare del ‘Babbo’, così lo chiamava Valerio, le sue parole di stima, amore confermano un legame fortissimo tra i due. Tonino Scanu è stato ricoverato all’ospedale per una polmonite, per poi essere spostato in un altro ospedale e a seguire in un terzo dove è stato ricoverato in terapia intensiva dove è stato intubato per quasi un mese e purtroppo non ce l’ha fatta.

L’ultimo albero di Natale realizzato dal papà di Scanu

Valerio ricorda che “Prima di finire in ospedale, a novembre, papà che ormai era in pensione aveva fatto l’albero di Natale sul quale c’era un angelo. Ho detto vediamo se fa il miracolo, invece non è accaduto”. Il cantante si trovava a Roma quando è stato avvertito della morte del padre e ha avuto il difficile compito di comunicarlo alla famiglia. La notizia gli è stata comunicata dopo la mezzanotte e lui ha aspettato il giorno dopo per dirlo alla mamma e agli altri familiari.