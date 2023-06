Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara: ecco quando e dove

Valerio Scanu, il cantante sardo che ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce e il suo talento, sta per compiere uno dei passi più importanti della sua vita: sposare il suo compagno Luigi Calcara, con cui condivide una relazione da tre anni. La coppia ha scelto una data speciale e un luogo simbolico per celebrare il loro amore, che è nato in modo casuale e romantico grazie a un commento su Instagram. In questo articolo vi raccontiamo tutti i dettagli di questa favola moderna, che dimostra come l’amore possa sbocciare anche nel mondo virtuale e trasformarsi in un legame solido e duraturo.

Valerio Scanu e la proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio è avvenuta lo scorso novembre, quando Valerio Scanu ha sorpreso il suo fidanzato Luigi Calcara con un gesto tradizionale e dolcissimo: si è inginocchiato davanti a lui e gli ha chiesto di sposarlo, mostrandogli un anello. Il momento è stato immortalato da un amico della coppia, che ha ripreso la scena con il cellulare e l’ha poi condivisa sui social. La reazione di Luigi Calcara è stata di stupore e commozione, mentre accettava felice la proposta del suo amato. I fan del cantante hanno accolto con entusiasmo la notizia e hanno inondato i due di auguri e complimenti.

La data e il luogo delle nozze

Dopo mesi di preparativi, Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno finalmente svelato la data e il luogo delle loro nozze. I due si sposeranno con rito civile a Roma il 7 settembre, giorno del compleanno del padre di Scanu, scomparso nel 2020 a causa del Covid. Il cantante ha voluto così rendere omaggio al suo genitore, che non potrà essere presente fisicamente ma che sicuramente sarà orgoglioso di lui. I testimoni saranno i fratelli di entrambi gli sposi, accompagnati dalle rispettive migliori amiche. Per quanto riguarda il ricevimento, la coppia ha preferito mantenere il riserbo e non ha rivelato il luogo esatto della festa, che si terrà sempre nella Capitale.

La storia d’amore

La storia d’amore tra Valerio Scanu e Luigi Calcara è iniziata nel 2020, quando il 32enne ingegnere elettronico siciliano ha commentato una foto del cantante su Instagram. Quel semplice gesto ha attirato l’attenzione di Scanu, che ha deciso di contattarlo in privato e di incontrarlo lo stesso giorno. Tra i due è scattata subito la scintilla e da allora non si sono più lasciati. Luigi Calcara, che insegna Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha saputo conquistare il cuore del cantante con la sua intelligenza, la sua dolcezza e il suo senso dell’umorismo.

Valerio Scanu e Luigi Calcara sono una coppia felice e innamorata, che ha deciso di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola. La loro storia dimostra come l’amore possa nascere anche sui social e superare ogni ostacolo. Auguriamo ai due sposi tanta felicità e serenità per il loro futuro insieme!