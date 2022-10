Veera Kinnunen, chi è la ballerina di Ballando con le Stelle: età, carriera, figlio, fidanzato, Instagram, Giampiero Mughini

Lei, la bellissima Veera Kinnunen, è una ballerina di origini svedesi e sarà una delle maestre di ballo per questa nuova edizione di Ballando con le Stelle. Qualche anno fa, nel 2019, addirittura Veera aveva avuto una relazione con il concorrente, e partner nel programma, Dani Osvaldo, per il quale aveva lasciato il suo fidanzato con il quale era stata insieme per ben 11 anni. Ora, dopo un anno di pausa, ritorna a calcare il palco di Ballando con le Stelle.

Chi è: un po’ di biografia su Veera Kinnunen

Veera nasce, dunque, in Svezia, da genitori finlandesi, e sin da subito inizia a coltivare la sua fortissima passione per la danza, scoperta da quando era solo una bambina. Ha solamente 7 anni, infatti, quando inizia a ballare e a partecipare a concorsi di ballo nei quali riscuote molti successi e vittorie.

Le prime esperienze in giro per il mondo

La sua specialità è la danza latina americana, insieme a quella contemporanea. Dopo aver terminato gli studi di danza, Veera si trasferisce in Australia a soli 19 anni, per tentare di dare uno slancio definitivo alla sua carriera. Qui entra a far parte del “Burn The Floor” un famosissimo show di livello internazionale che comprende tipologie di danze standard e latino americane, e vi rimane in tour per ben due anni, girando tutto il mondo. Grazie a queste esperienze, ora Veera parla ben 4 lingue: finlandese, svedese, italiano, inglese.

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2022, pronostici e scommesse: chi è il favorito? Tutte le quote

Carriera

Ha vinto tantissimi premi in competizione di danze latino americano ballando con Stefano Oradei, suo partner nella danza come nella vita, una relazione durata a lungo ma poi terminata. I due, di fatto, sono stati 11 anni insieme e hanno girato il mondo portando il loro affiatamento e la loro professionalità in diversi concorsi e programmi. Parliamo comunque della ballerina svedese più titolata di sempre con i suoi 10 titoli nazionali in diverse classi di età nella massima serie svedese.

Compagno e Figlio

Ora la ballerina svedese è fidanzata con il Judoka Salvatore Mingoia dall’inizio del 2021. La coppia ha avuto anche un figlio insieme, nello stesso anno, di nome Valer. La ballerina ha raccontato di aver avuto un grandissimo spavento per suo figlio Valter, colto da una febbre così alta da essere stato ricoverato al Bambin Gesù, da quel giorno Veera è diventata una forte credente.

Instagram

Molto seguita la ballerina svedese anche sui social, in particolare sulla piattaforma Instagram, con un seguito di ben 72.5K follower.