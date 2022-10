Ballando con le Stelle 2022, pronostici e scommesse: chi è il favorito? Tutte le quote

Ballando con le Stelle 2022 sta per tornare in televisione. Sono tanti i reality attualmente in onda, dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show, ma gli italiani non aspettano altro che Ballando con le Stelle, che in questa nuova edizione vedrà ballare in pista tantissimi concorrenti, tra i più famosi sulla scena attuale. E anche se ancora non è iniziato, conosciamo già ballerini e maestri e addirittura c’è già un favorito!

Ballando con le Stelle 2022, le novità di questa edizione

A partire da domani, sabato 8 ottobre, partirà ufficialmente la nuova edizione del programma su Rai1, ne vedremo delle belle. Tra le novità di quest’anno c’è la presenza nel cast di Lorenzo Biagiarelli, il quale avrà come controparte di giudizio al tavolo Selvaggia Lucarelli.

A commentare le puntate ci sarà invece Alberto Matano, senza la compagnia di Roberta Bruzzone. Nella giuria popolare anche due ex ballerini di Ballando: Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Il cast completo

Sono tante le celebrità che faranno parte del cast di Ballando con le Stelle quest’anno. Scopriamole tutte: la partecipazione di Iva Zanicchi è stata ufficializzata diverse settimane fa, mentre secondo il sito Dagospia sono pronti a scendere in pista i giornalisti Luisella Costamagna e Giampiero Munghini. E ancora, potrebbero partecipare Alex Di Giorgio, famoso nuotatore, e Marta Flavi, conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo.

Dovrebbe mettersi in gioco anche Gabriel Garko, mentre secondo Tv Blogo l’attore no vax Enrico Montesano avrebbe accettato l’invito di Milly Carlucci. E lo stesso avrebbero fatto Nino D’Angelo e la speaker radiofonica Ema Stokholma. Parteciperanno anche Paola Barale, Rossana Banfi, Alessandro Egger. Ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli.

I maestri

Nei giorni scorsi però è stato svelato l’abbinamento Lorenzo Biagiarelli con la bravissima Anastasia Kuzmina. Oltre a loro c’è anche Gabriel Garko che avrà come maestra Giada Lini. Il giornalista Giampiero Mughini sarà invece diretto da Veera Kinnunen, mentre Moreno Porcu insegnerà a ballare a Alex Di Giorgio. Il maestro di Ema Stokholma sarà Angelo Madonia.

Chi è il favorito? ecco le quote

Anche se il programma non è iniziato c’è già un “favorito” e dunque un possibile vincitore. Betflag vede favorito Gabriel Garko, quotato a 2,25. Subito dietro Ema Stokholma a 2,50, mentre Paola Barale insegue a 4,50. Loro tre sul podio. Ma vediamo anche il resto delle quote.

Tra gli outisder, Betflag quota a 7,00 Alex Di Giorgio e a 10,00 sia Alessandro Egger sia Luisella Costamagna. Non sono in una buona posizione personaggi come Enrico Montesano, Iva Zanicchi e Giampiero Mughini tutti dati a 50,00. lb/AGIMEG