Verissimo, perché non ci sarà nessun concorrente del GF VIP? La decisione

Linea dura di Verissimo contro la Casa più spiata dagli italiani, ovvero il Grande Fratello Vip, dal momento che, a quanto pare c’è stato uno stop abbastanza deciso nei confronti degli eventuali ospiti vipponi di puntata. Ma cosa è successo? Davvero non ci saranno ospiti dalla Casa del Grande Fratello Vip in puntata? Ecco cosa sappiamo ad oggi, continuate a leggere l’articolo!

Linea dura di Verissimo contro il Grande Fratello Vip

Una cosa sembra essere chiara: Verissimo dice stop al Grande Fratello Vip all’interno dei suoi studi per le prossime ed imminenti puntata che ci aspettano oggi e domani. Ricordiamo, innanzitutto, che il reality show più spiato d’Italia ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo ben 7 lunghi mesi durante i quali ha saputo tenere ben compagnia agli italiani con la sua ricorrente messa in onda. Messe in onda durante le quali è successo davvero di tutto, come sempre del resto. Anche quest’anno, infatti, Alfonso Signori aveva promessa un’edizione scoppiettante, e così è stato di fatto. La vittoria, alla fine, è andata a Nikita Pelizon, che è stat felicissima ovviamente dell’epilogo del format. Tuttavia, nonostante il grande successo anche di quest’anno, Silvia Toffanin non ha voluto nessuno in trasmissione, neanche per gli altri finalisti. Una decisione forte, incontrovertibile, almeno per questa settimana. Ma cosa è successo? E perché questa scelta?

I motivi della scelta

Pare non sia troppo difficile rintracciare le motivazioni che avrebbero portato ad una tale decisione e presa di posizione. Basti ricordare la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi durante le scorse settimane. Un richiamo forte, importante, tanto da imporre al programma una svolta più sobria e meno trash. Insomma, alla fine, anche Verissimo sembra essersi allineata a tal e decisione e visione aziendale. Una scelta di famiglia, potremmo dire.

Gli ospiti di Verissimo

Chi saranno allora gli ospiti per queste prossimi ed imminenti puntate? Eccoli per voi di seguito:

Sabato 8 aprile

Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2

Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue

Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi

Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school

Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo

Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia

