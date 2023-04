Verissimo va in onda oggi domenica 9 aprile 2023? Orario e anticipazioni della puntata di Pasqua

Nonostante la giornata di festa, anche oggi, domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, andrà in onda come di consueto l’appuntamento con Verissimo, su Canale 5. Anche oggi la conduttrice, Silvia Toffanin, saluterà il numeroso pubblico nel suo salotto a partire dalle 16.30. Come di consueto saranno tantissimi gli ospiti che racconteranno spaccati delle loro vite. Quali saranno i personaggi del mondo dello spettacolo di oggi?

Chi saranno gli ospiti di oggi

Tra tutti attesissima la presenza di Michelle Hunziker, che sarà chiamata a raccontare la grande emozione provata alla nascita del suo nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La conduttrice di Michelle Impossible, si soffermerà anche sul suo ultimo impegno professionale, quello che la vede nuovamente a fianco di Gerry Scotti nella conduzione del Tg satirico in onda su Canale 5, Striscia la Notizia.

Un appuntamento ricco di emozioni

Tra gli altri ospiti di questo pomeriggio, ci saranno anche Pupo, che presenterà la figlia Clara, ma anche Orietta Berti ed Eleonora Abbagnato. Un altro appuntamento quello di oggi che annuncia ricco di emozioni anche grazie al collegamento con alcuni professori della scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La Toffanin, infatti, intervisterà Arisa e Raimondo Todaro.

La vincitrice del GF Vip tra gli ospiti più attesi

Tra gli altri superospiti della trasmissione attesissima la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon. Una partecipazione che sarà in forse fino alla fine, visto che sono stati diversi i richiami alla trasmissione, anche da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto un atteggiamento più sobrio da parte dei concorrenti. Chissà, quindi, se la Pelizon sarà chiamata a fare un sunto sulla sua esperienza all’interno della casa più spiata dagli italiani. Un lungo percorso all’interno della Casa di Cinecittà i cui inquilini, quest’anno, in varie occasioni e per varie cause, sono stati spesso al centro di critiche.