Veronica Peparini: chi è, età, carriera, Amici, figli, chi è il fidanzato Andreas, ex marito, altezza, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Amici, il talent show di successo di Canale 5. Che appassiona tutti, grandi e piccini. Tra sfide di canto, ballo, buste rosse, gare, il percorso dei ragazzi si fa sempre più complicato. E oggi nella scuola ci sarà un ritorno gradito: la maestra, ormai ex, Veronica Peparini sarà di nuovo in studio, ma questa volta per giudicare una gara di ballo. Insieme ai suoi colleghi, Garrison e Kledi: chi vincerà?

Veronica Peparini e la passione per la danza

Veronica Peparini (alta 170 cm)è nata a Roma il 25 febbraio del 1971 ed è una nota coreografa e ballerina. Ha iniziato a studiare danza a 11 anni, poi si è perfezionata all’estero. Infatti, sin dalla sua tenera età ha scoperto il mondo della danza e del ballo. La sua fiamma scatta proprio da bambina: sia lei, sia suo fratello si innamorano completamente di quest’arte. Come lei, infatti, anche il fratello ha riscosso un discreto successo: lui si chiama Giuliano, ed è uno dei più importanti coreografi e autori di successo non solo in Italia, ma a livello internazionale.

I primi passi nella danza

Quando Veronica ha iniziato a muovere i primi passi nella danza, frequentava già la scuola di Renato Greco. Successivamente, con tenacia e grinta, ha continuato a studiare anche all’estero per limare e perfezionare il suo lampante talento. Il suo talento non tardato ad affermarsi, oltre che a rivelarsi la mondo intero. Dopo gli anni di studio e formazione, Veronica Peparini è diventata coreografa e ballerina rinomata non soltatno in Italia, ma anche all’estero. Durante i primi anni di esordio, già collaborava con artisti importanti.

Il successo e l’arrivo ad Amici di Maria De Filippi

Come ballerina, Veronica è entrata a far parte del cast di show a livello nazionale e internazionale lavorando con artisti come Pavarotti, Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Giorgia, Claudio Baglioni. Poi, a 34 anni ha iniziato a insegnare nella scuola del ballerino Kledi Kadiu e dal 2013 ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante e coreografa. Quest’anno, però, la sua presenza non è stata confermata: al suo posto ad Amici 22 è arrivato Emanuel Lo, marito della cantante Giorgia.

Leggi anche: Kledi Kadiu, chi è il ballerino: età, carriera, Amici, oggi, chi è la moglie, malattia del figlio, altezza, dove vive e Instagram

Chi è il fidanzato Andreas Muller, età, figli

Veronica Peparini ha avuto una relazione con Fabrizio Prolli e dalla loro unione sono nati due bambini. Attualmente, però, è felicemente fidanzata con il giovane ballerino Andreas Muller, talento nato dalla fucina di Amici.

Veronica Peparini punta tutto su Instagram

Su Instagram è molto seguita. Con il suo account @veronicapeparini vanta un milione di followers ed è possibile seguirla durante la sua vita e il suo lavoro grazie ai post e alle storie.