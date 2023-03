Vittorio Sgarbi, chi sono le figlie Evelina e Alba: età, lavoro, foto e Instagram

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi sarà ospite a Domenica In e rilascerà un’intervista molto intima a Mara Venier. Racconterà tutto sulle sue figlie Evelina e Alba e sulla sua vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Chi sono le figlie di Vittorio Sgarbi

Il noto critico d’arte ha sempre ammesso di non avere istinto paterno, di non volere una famiglia né figli. Evidentemente, però, ha agito in modo contrario a queste sue convinzioni e ha messo al mondo svariati figli e figlie. Ha dichiarato: “Io ne ho riconosciuti tre, ma ci saranno più di 40 miei figli al mondo” e ha ricevuto moltissime critiche per queste affermazioni. Infatti, ha riconosciuto soltanto Carlo, avuto dalla stilista Patrizia Brenner, Evelina e Alba Sgarbi, con tre madri diverse. Non ha mai nascosto la sua passione per il sesso e il suo essersene sempre fregato delle conseguenze. Il figlio Carlo, per questo motivo, non ha mai voluto istaurare un rapporto con il padre e ha scelto di mantenere il cognome della madre.

Alba Sgarbi: età, foto e Instagram

Alba Sgarbi ha 23 anni, è nata durante una notte fugace tra il critico d’arte e una cantante lirica albanese, i due si sono conosciuti in seguito ad un concerto presso la camera dei Deputati. Sgarbi ha scoperto dell’esistenza della ragazza quando era già adolescente e alla morte del marito della madre Kozeta, lui l’ha riconosciuta. I due hanno lavorato per instaurare un rapporto e il critico d’arte ha dichiarato: “Alba è una brava ragazza, studia elettronica a Tirana ed è molto religiosa“. Cosa sappiamo di Evelina?

Evelina Sgarbi: età, foto e Instagram

Evelina Sgarbi ha circa 23 anni ed è nata da un’altra relazione di una notte tra Vittorio Sgarbi e una donna torinese di cui non si hanno informazioni. Lei sembra essere la figlia che più somiglia al padre: adora l’arte e i monumenti e hanno un temperamento molto simile. Studia design a Torino e pare che abbia un ottimo rapporto con con lui. Di recente è finita al centro delle critiche perché ha rifiutato per l’ennesima volta la proposta di Alfonso Signorini di far parte del GF Vip. Evelina è l’unica ad avere un profilo Instagram seguito da quasi 13 mila followers e condivide molte foto con il padre. Qui uno scatto mentre era tra le braccia di Sgarbi da molto piccola: