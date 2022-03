Walter Zenga: chi è, età, carriera, squadre allenate, Instagram, stipendio, figli, dove allena, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche l’ex calciatore Walter Zenga, uno dei migliori portieri italiani di tutti i tempi.

Chi è l’ex calciatore Walter Zenga

Walter Zenga è nato a Milano il 28 aprile del 1960 ed è un ex portiere e ora allenatore di calcio. Ha legato il proprio nome all’Inter: con questa squadra Walter ha disputato 473 incontri, ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. In nazionale ha totalizzato 58 presenze e ha preso parte a due campionati del mondo e a un campionato d’Europa. E’ stato, tra le altre cose, eletto portiere dell’anno IFFHS per tre volte consecutive e si è classificato terzo in altre due occasioni. Da allenatore, invece, Zenga ha vinto un campionato romeno con la Steaua Bucarest e un campionato serbo-montenegrino e una coppia di Serbia e Montenegro con la Stella Rossa.

La carriera e i successi

Calciatore sì, ma non solo. Walter Zenga ha incito un LP e ha pubblicato tre libri. Dal 1987 al 1990 ha condotto il programma sportivo Forza Italia e Disco Sport su Radio Deejay con Amadeus. Nel 2000, invece, ha partecipato come postino alla trasmissione C’è Posta per Te. Nel 2008 ha commentato alcune partite della nazionale italiana, ha fatto da seconda voce al fianco di Alberto Rimedio e nel 2017 è stato opinionista su Mediaset Premium. Nel 2021, il 16 settembre, è uscita la sua autobiografia dal titolo ‘Ero l’uomo ragno. La vita, il calcio, l’amore’.

Le caratteristiche tecniche

Portiere di grande carisma, temperamento e dal carattere acceso. Zenga ha spiccato per la sua abilità tra i pali e per l’eleganza negli interventi: è stato soprannominato Deltaplano.

Chi allena oggi

Nel 2020 Zenga è stato nominato nuovo allenatore del Cagliari al posto dell’esonerato Rolando Maran. E’ riuscito a debuttare solo il 20 giugno, dopo lo stop dovuto alla pandemia: in quell’occasione, ha perso contro il Verona, poi tre giorni dopo ha finto la prima partita contro la SPAL. Il 12 luglio ha raggiunto le 100 panchine in Serie A e il 1 agosto, in occasione di Milan Cagliari, ha annunciato di non essere stato confermato dalla società sarda per la stagione seguente.

Chi è la moglie, figli, vita privata

Walter Zenga si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il suo primogenito Jacopo. Il secondo matrimonio, invece, è quello con la conduttrice televisiva Roberta Termali: la coppia ha due figli, Andrea (ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip) e Nicolò. L’ultimo matrimonio di Walter Zenga è quello con la moglie, Raluca Rebedea, ormai ex compagna. Dalla loro unione sono nati Samira, nel 2009, e Walter Jr, nel 2012.

Instagram

Walter Zenga è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale (@walterzenga_official) vanta 217 mila seguaci.