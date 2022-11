Zelig svisti e mai visti, anticipazioni 30 novembre 2022: scaletta comici di stasera

Questa sera, 30 novembre, su Canale 5, andrà in onda “Zelig, svisti e mai visti”. Dunque, non soltanto un “Best Of” delle recenti puntate di “Zelig”, come in molti potrebbero pensare, ma un vero e proprio spazio in cui verrà offerto ai telespettatori uno spazio inedito con tanti nuovi sketch mai visti, e ovviamente tante grasse risate sui temi più scottanti della nostra modernità. Con i volti di sempre, pronti a far ridere di gusto il pubblico: da Teresa Mannino a Maurizio Lastrico, e poi ancora Ale e Franz e il mago Forest, ci saranno davvero tutti. Un appuntamento davvero da non perdere per nulla al mondo. E non solamente per i nostalgici del programma.

Zelig 2022, anticipazioni terza e ultima puntata di stasera: scaletta comici

“Zelig, svisti e mai visti”, stasera in tv su Canale 5

Zelig, un nome, una certezza: è il programma di cabaret comico più apprezzato di sempre, la comicità in tv per antonomasia, con tanti nuovissimi sketch entusiasmanti. Il nuovo ciclo di puntate era già partito qualche settimana fa, come in molti sapranno, con tre tre appuntamenti ai quali si aggiunge anche questo nuovo speciale titolo: “Zelig, svisti e mai visti”, proposto oggi, 30 novembre, come sempre in prima serata sulle reti Mediaset – Canale 5. Certo, il programma è prima di tutto un ”Best Of”, come suggerisce anche lo stesso titolo dato al format, e quindi una sintesi di quello che abbiamo già visto nel corso delle scorse puntate, ma non è tutto. Infatti, molti saranno anche i momenti inediti. Ecco una lista più o meno esaustiva dei comici che si esibiranno questa sera per il pubblico di Canale 5:

Ale e Franz;

Teresa Mannino;

il Mago Forrest;

Max Angioni;

Anna Maria Barbera;

Vincenzo Comunale;

Raul Cremona;

Carlo Amleto;

Federica Ferrero;

Maurizio Lastrico;

Leonardo Manera;

Quando andrà in onda Zelig stasera?

I padroni di casa, che faranno da collante per il tutto saranno ovviamente Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tra le coppie più affiatate ed apprezzate dal pubblico italiano. Il teatro che accoglie tutto lo spettacolo sarà quello degli Arcimboldi di Milano. Per concludere, lo speciale “Zelig, svisti e mai visti” andrà in onda mercoledì 30 novembre su Canale 5.