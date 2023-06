Berrettini si sfoga sui social dopo la sconfitta contro Sonego: ‘Difficile da accettare’

[adrotate group="9"]

Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani più forti e amati, ma sta vivendo una fase difficile della sua carriera. Dopo aver raggiunto il suo best ranking al sesto posto mondiale nel 2021 e aver disputato la finale di Wimbledon, il primo italiano nella storia del torneo londinese, il romano ha avuto delle difficoltà a causa di alcuni infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi. Il suo ritorno in gara non è stato quello sperato: al torneo di Stoccarda, dove aveva vinto due volte, è stato eliminato al primo turno dal connazionale Lorenzo Sonego, uscendo dal campo in lacrime e ammettendo su Instagram le sue difficoltà. Cosa sta succedendo a Berrettini? Quali sono le cause del suo momento negativo? E quali sono le sue prospettive per il futuro? Cerchiamo di analizzare la situazione del tennista azzurro.

Matteo Berrettini: un infortunio che pesa

La prima causa del calo di forma di Berrettini è sicuramente l’infortunio muscolare agli addominali che lo ha costretto a ritirarsi dagli Australian Open nel febbraio 2021, quando era arrivato ai quarti di finale. Si trattava della sua seconda semifinale in un torneo dello Slam, dopo quella di New York nel 2019. Il romano ha provato a tornare in campo a Monte Carlo, ma ha dovuto abbandonare il torneo al secondo turno per lo stesso problema fisico. Da allora, ha rinunciato alla stagione sulla terra battuta, compreso il Roland Garros, per concentrarsi sul recupero e sulla preparazione per l’erba, la superficie che più si adatta al suo gioco potente e aggressivo.

Una ripresa difficile

Berrettini ha scelto il torneo di Stoccarda come primo evento sul verde del 2021, sperando di ripetere le imprese delle due edizioni precedenti, quando aveva sollevato il trofeo battendo in finale rispettivamente Felix Auger-Aliassime e Alex De Minaur. Tuttavia, il sorteggio non è stato benevolo con lui e lo ha messo di fronte a Lorenzo Sonego, uno dei giocatori di tennis italiani più in forma del momento e reduce dalla semifinale al Roland Garros. Il match è stato a senso unico: Sonego ha dominato con il servizio e con i colpi da fondo campo, lasciando a Berrettini solo tre giochi in due set (6-1 6-2). Il romano è apparso fuori condizione, impreciso e frustrato, tanto da scendere in lacrime al termine della partita. Nel post pubblicato su Instagram, Berrettini ha riconosciuto la superiorità dell’avversario e ha espresso la sua delusione per il ritorno fallimentare: “Ho lavorato tantissimo per recuperare dal mio ultimo infortunio e non avere un ritorno da sogno come quello dell’anno scorso è difficile da accettare, ma bisogna essere realisti e sapere che per raggiungere il mio miglior livello avrò bisogno di tempo e partite”.

“The Hammer” e l’auspicato ritorno

Berrettini vuole riprendersi dopo gli infortuni e le sconfitte che lo hanno fatto scivolare in classifica. Si dice fiducioso e grato ai suoi sostenitori, ma il suo futuro è pieno di incognite. Deve affrontare la concorrenza, i problemi fisici, la pressione psicologica, il cambio di allenatore e le chiacchiere sulla sua storia d’amore con Melissa Satta. Riuscirà a tornare il campione di sempre? Avrebbe bisogno solo di ritrovare se stesso, il suo “The Hammer”, il martello che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale. E per farlo, deve ascoltare il suo corpo, il suo cuore e la sua testa e avere pazienza.