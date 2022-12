Chi vincerà il Mondiale 2022 in Qatar? Pronostici e quote scommesse

Chi vincerà il Mondiale? La manifestazione sportiva si sta svolgendo in Qatar e terminerà il 18 dicembre e com’è noto, per la seconda volta consecutiva non ci sarà l’Italia tra le 32 squadre che si sono qualificate alla fase finale della competizione. Buttando un attimo l’occhio sulle quote scommesse ci si può fare subito un’idea di quale sia la squadra favorita. Dopo un inziale momento di equilibrio, adesso il Brasile appare favorito anche se i colpi di scena che potrebbero ribaltare completamente la situazione non sono da escludersi.

Serie A: le gare in calendario per il girone d’andata dopo il Qatar

Quali sono le squadre favorite dei mondiali 2022 in Qatar?

Come detto, dando un’occhiata alle quote commesse è subito possibile farsi un’idea delle squadre ritenute favorite per la vittoria del mondiale 2022 in Qatar. Il Brasile viene indicato come chiaro favorito, complice l’ottima impressione che i verdeoro hanno fatto nel loro girone, anche se non sembrerebbe affatto l’unica squadra pretendente per la vittoria. Contro favorita è la Francia mentre recupera terreno anche l’Argentina che, lo ricordiamo, aveva perso contro l’Arabia Saudita. A seguire poi le altre squadre europee come l’Inghilterra, il Portogallo, l’Olanda e la Spagna. Le sorprese tuttavia restano all’ordine del giorno e non è esclusa la possibilità di inaspettati colpi di scena in grado di ribaltare completamente l’esito della competizione. Occhi puntati dunque sul Marocco, Corea del Sud e Giappone, il quale fino a questo momento ha fatto un’ottima impressione.