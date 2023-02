Daniele De Rossi esonerato dalla Spal: perché e chi prenderà il suo posto

Daniele De Rossi di certo è tra quelli che non sta passando di certo un buon San Valentino oggi, e non per questioni amorose o sentimentali. La ragione sembra essere un’altra e riguarda il suo ultimo lavoro. Infatti, la sua prima esperienza da primo allenatore è già terminata, e non nel modo migliore: un esonero improvviso. La SPAL, di fatto, ha comunicato proprio oggi, in modo ufficiale, di aver dato il benservito al 39enne romano dopo la sua esperienza all’interno del club. Una decisione irrevocabile, senza soluzione consensuale del contratto, non essendosi trovato l’accordo. Dunque, l’ex Capitan futuro della Roma è stato sollevato direttamente dal suo incarico.

Sollevato dall’incarico Daniele De Rossi: il comunicato

Come si legge nel comunicato ufficiale: ”S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra – si legge nella nota diffusa nelle ultime ore dal club di Ferrara – Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”.

Chi prenderà il suo posto alla Spal

Ma chi prenderà allora il suo posto all’interno del team in qualità di primo tecnico ed allenatore? Si passa, ad ogni modo, da un campione all’altro, senza problemi, perché a sostituirlo c’è già un nome di tutto rispetto: Massimo Oddo, anche lui nella rosa dell’Italia di Lippi che nel 2006 ebbe il merito di trionfare a Berlino. Un cambio rapido e deciso, dal momento che il 46enne pescarese ha già firmato il suo contratto proprio nella mattinata di oggi, precedendo così l’ennesimo annuncio ufficiale della giornata. Per quanto riguarda Massimo Oddo, la sua presenza, da contratto, è stata garantita con un accordo fino a giugno con rinnovo automatico di un altro anno in caso di salvezza. Ad affiancarlo in questa nuova avventura ci saranno anche Marcello Donatelli (vice allenatore), Stefano Fiore (collaboratore tecnico) e Luca Guerra (preparatore atletico).