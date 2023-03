Milan Salernitana, Sky o Dazn? Orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Lunedì 13 marzo si chiuderà la 26esima giornata di serie A con la partita che vede in campo il Milan contro la Salernitana. C’è grande curiosità sugli sviluppi di gioco e sugli esiti della partita, come finirà il match? Ecco quali sono le probabili formazioni delle squadre in gara e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in tv o in streaming.

Serie A: Milan-Salernitana

L’attesissima partita si svolgerà lunedì 13 marzo alle ore 20:45 a San Siro, in casa del Milan. La squadra è carica dall’ultima vittoria che gli è valsa il passaggio ai quarti di finale della Champions League e ha ricaricato tutti i giocatori di una nuova energia. L’allenatore Stefano Pioli, però, è teso e ha una grande responsabilità sulle spalle. Il trionfo non ha cancellato la sconfitta contro la Juventus, che è stata un duro colpo e gli ha tolto dei punti importantissimi per la classifica. Cosa succederà lunedì sera fra le due squadre?

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita si svolgerà allo Stadio Meazza a San Siro a Milano, ma è possibile seguirla anche in tv e in streaming. Sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky sui canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213), Sky Go e Now TV. Potrà essere seguita anche in streaming su smartphone, tablet e pc dall’app di DAZN.

Probabili formazioni

Le formazioni delle squadre in gara non sono ancora totalmente sicure perché le strategie di gioco potrebbero cambiare. Tuttavia, il pronostico pare essere abbastanza attendibile perché la tecnica di Stefano Pioli rimane la stessa ormai da molte partite. Ha deciso, però, di giocare il suo jolly e di mettere in campo Divock Origi al post di Giroud. Secondo il sito di calciomercato, le formazioni che vedremo in campo potrebbero essere: