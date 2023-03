Plusvalenze dopate, dopo la Juve a rischio anche la Roma: aperta un’indagine

Dopo il club bianconero anche quello giallorosso rischia di finire nella bufera. La società giallorossa è finita, infatti, sotto i riflettori degli inquirenti per le ‘plusvalenze dopate’. Lo scambio dei giocatori Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola a fine giugno 2019, tra Roma e Juve, ha indotto la magistratura capitolina ad aprire un fascicolo di indagine.

La questione delle plusvalenze dopate è passata da Torino a Roma

È proprio il caso di dire che ‘la palla è passata’ dalla magistratura torinese che si è occupata delle indagini relative alla Juventus, ai colleghi romani che stanno cercando di vederci chiaro per quanto riguarda eventuali falsi in bilancio della società giallorossa. Il passaggio di incartamenti, come sottolinea anche Il Messaggero, è d’obbligo, tra i colleghi piemontesi e quelli laziali. E non mancano anche le intercettazioni telefoniche in particolare tra il ds e l’ex direttore finanziario della Juve. Una intercettazione che fa riferimento alla cessione dei diritti di Spinazzola, terzino della Roma e della nazionale, e l’acquisto dei diritti di Pellegrini. Uno scambio che avvenne con la spesa di 29 milioni e mezzo che Juve ha iscritto nel bilancio d’esercizio del 30 giugno 2019 come plusvalenza e l’acquisto di Pellegrini da parte della Roma per 22 milioni.

Rinviata l’udienza davanti al Gup per la Juve, ma intanto si indaga sulla Roma

Mentre è stata rinviata al 10 maggio l’udienza preliminare a carico dei bianconeri e dei 12 ex tesserati, nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘Prisma’, e in quella data verrà anche stabilito anche se è opportuno spostare il procedimento da Torino, a Milano o a Roma, i magistrati di quest’ultima città stanno scartabellando la documentazione dei colleghi piemontesi per verificare se siano stati commessi illeciti da parte della società giallorossa. Una indagine appena nata che richiederà del tempo per consentire agli investigatori di svolgere le indagini utili a stabilire se ‘irregolarità’ ci sono state.