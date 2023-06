Libero Mail e Virginio Down oggi 16 giugno 2023: cosa sta succedendo, quando si risolve il problema

Da due giorni, ormai, i milioni di utenti di Libero Mail e Virgilio Mail non riescono ad accedere alle loro caselle di posta elettronica. Si tratta di un grave disservizio che sta creando notevoli problemi a chi usa questi servizi per lavoro, studio o comunicazione personale. Ma cosa sta succedendo e quando si risolverà il problema?

Libero Mail e Virgilio Mail: la manutenzione evolutiva che ha creato il caos

Tutto è iniziato nella notte tra il 13 e il 14 giugno, quando ItaliaOnline, l’azienda che gestisce Libero Mail e Virgilio Mail, ha effettuato un intervento programmato di manutenzione evolutiva riguardante le caselle di posta e i servizi ad esse collegati. L’intervento, però, ha richiesto più tempo del previsto e il servizio è stato gradualmente riattivato solo in tarda mattinata del 14 giugno. Nel primo pomeriggio, tutti gli utenti sono potuti tornare ad accedere alle proprie caselle di posta nelle loro piene funzionalità. Ma l’illusione è durata poco perché gli utenti in questi giorni si sono di nuovo ritrovati con i soliti problemi!

Le instabilità all’infrastruttura email che hanno prolungato il down

Purtroppo, nelle ultime ore del 14 giugno si sono presentate nuovamente delle instabilità all’infrastruttura email, che hanno costretto ItaliaOnline a una sospensione temporanea del servizio. Da allora, Libero Mail e Virgilio Mail sono ancora in down e non si sa con certezza quando torneranno a funzionare. I tecnici dell’azienda stanno lavorando 24 ore su 24 per riportare il servizio alla consueta piena funzionalità nel minimo tempo possibile, ma al momento non hanno fornito una data precisa per il ripristino.

Le reazioni degli utenti: tra rabbia, preoccupazione e richiesta di risarcimento

La situazione sta generando molta rabbia e preoccupazione tra gli utenti di Libero Mail e Virgilio Mail, che si stanno sfogando sui social network con l’hashtag #liberomaildown. Molti si chiedono se, al ritorno online, sarà possibile recuperare le mail ricevute in questi due giorni, ma da parte dei gestori non sono arrivate ancora comunicazioni in merito. Altri si lamentano del fatto che questo non è il primo disservizio che colpisce questi servizi: a gennaio infatti ci fu un altro black out che durò due settimane. Alcuni utenti hanno anche deciso di rivolgersi alle associazioni dei consumatori per chiedere un risarcimento per il danno subito. In occasione del down di gennaio, ItaliaOnline aveva deciso di indennizzare i suoi clienti con un mese di abbonamento gratuito al servizio premium.

Che cosa fare nell’attesa?

Libero Mail e Virgilio Mail sono due dei servizi di posta elettronica più usati in Italia, con oltre 10 milioni di utenti registrati. Il loro malfunzionamento sta creando un forte disagio a chi li usa quotidianamente per le proprie attività. Si spera che ItaliaOnline riesca a risolvere al più presto il problema e a garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nel frattempo, gli utenti possono contattare l’azienda tramite il numero 02-83 90 55 21 attivo dalle 8:00 alle 22:00 oppure tramite il sito Libero Aiuto.