Netflix, 3 mesi di abbonamento gratis: ecco come averlo

Netflix è ormai una delle principali piattaforme dedicate ai contenuti on demand che ogni mese si arricchisce di nuovi contenuti a disposizione degli utenti. Vasto, vastissimo il catalogo di serie tv, film, e programmi destinati ai più piccoli. Una vetrina virtuale dove è possibile trovare davvero qualsiasi cosa sulla base dei nostri gusti e preferenze. Se state pensando allora di attivare un abbonamento vi segnaliamo un’iniziativa che potrebbe farvi ottenere tre mesi gratis per il servizio. Scopriamo come.

Come funziona la promozione Samsung Netflix

L’ultima novità arriva direttamente da Samsung. Sì perché se acquisterete un nuovo smartphone della nota casa produttrice riceverete al contempo tre mesi gratis di Netflix. Attenzione però: non tutti i modelli danno diritto all’attivazione della promozione, ma solo alcuni selezionati. Inoltre si avrà diritto alla promo anche comprando un nuovo tablet.

Quali modelli acquistare per avere tre mesi gratis di abbonamento

La promozione ha validità fino al prossimo 17 luglio 2022. Vediamo dunque come attivarla vedendo l’elenco degli articoli in promozione validi ai fini dell’abbonamento alla piattaforma.

Smartphone

Questi gli smartphone Samsung collegati all’iniziativa:

Galaxy S22

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S22+

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S22 Ultra

Tablet

Qui invece i tablet validi per la promo Samsung Netflix: