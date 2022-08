Vaiolo delle scimmie, primo caso a Cuba: è un turista italiano

Casi di vaiolo nelle scimmie, primo caso anche sull’isola di Cuba. Continua la diffusione del virus nel mondo che coinvolge adesso anche lo stato insulare dell’America Centrale. A darne notizia sono state nelle scorse ore le autorità sanitarie locali.

Turista italiano a Cuba contagiato con il vaiolo delle scimmie

Peraltro il primo caso nell’isola riguarda un cittadino italiano. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe arrivato nell’isola a Ferragosto e ora si trova in Ospedale in condizioni che vengono definite molto gravi. In corso le operazioni di tracciamento per capire i possibili contatti dell’uomo: il turista aveva visitato alcune province occidentali cubane prima di sentirsi male mercoledì scorso. Poi il peggioramento delle sue condizioni e il ricovero in terapia intensiva. Al momento le sue generalità non sono note.

Informamos sobre el primer caso de Viruela Símica detectado en #Cuba.

Se profundiza en la investigación epidemiológica y se realizan las acciones de control de foco, según lo previsto en el protocolo aprobado para enfrentar esta enfermedad en el país. ➡️https://t.co/hduGXERVi9 pic.twitter.com/R6zSOG2ZDW — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) August 21, 2022

Quanti sono i casi nel mondo

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ad oggi sono oltre 35mila i casi di vaiolo registrati in 92 Paesi. Dodici fin qui le vittime. Il trend dei contagi sarebbe comunque in aumento con un +20% rispetto alla settimana scorsa.

