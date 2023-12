Dove vedere i fuochi d’artificio a Roma la notte di Capodanno? Panorama mozzafiato

E’ partito il conto alla rovescia per il Capodanno. Ancora pochi giorni e saluteremo infatti questo 2023: ma dove vedere i tradizionali fuochi d’artificio a Roma? Ecco le migliori location dove aspettare la mezzanotte.

L’ultimo giorno dell’anno segue tradizioni ben precise: dal cenone con amici o parenti, fino all’immancabile brindisi allo scoccare della mezzanotte. C’è chi deciderà di trascorrerlo in casa, chi opterà per le feste in piazza, chi, ancora, sceglierà una meta da sogno da raggiungere in compagnia del proprio partner.

A Roma, e non potrebbe essere altrimenti, l’offerta per trascorrere la serata del 31 dicembre sarà davvero a 360° e per tutti i gusti: dagli appuntamenti nei quartieri, agli Hotel, passando per il consueto concertone di Capodanno. Dopodiché però una domanda accomunerà tutti quanti: dove andare per vedere i fuochi d’artificio?

Fuochi d’artificio a Roma: le location per Capodanno

Sì perché la Città Eterna, passata la mezzanotte, si animerà di numerosi spettacoli pirotecnici creando una cornice davvero magica. Uno spettacolo unico, che accade per l’appunto una sola notte all’anno. Ecco allora le migliori location suggestive – e anche quelle più famose se vogliamo – dove ammirare i fuochi d’artificio la notte di San Silvestro:

Il Belvedere del Gianicolo

Dalla scalinata di Trinità dei Monti

La terrazza del Pincio

Parco di Monte Mario

I luoghi nascosti: dove andare la notte di San Silvestro

Ma oltre a questi, ci sono altre posizioni, forse meno famose, ma ugualmente in grado di stupirvi. La prima che vi menzioniamo è il belvedere Monte Ciocci. Si tratta di una zona probabilmente non al pari delle sopracitate ma che, proprio per la notte di San Silvestro, potrebbe regalarvi una finestra sulla Capitale inedita – dato che sarà illuminata dai fuochi d’artificio – meno affollata e altrettanto spettacolare. L’indirizzo per raggiungerlo è quello di Via Domizia Lucilla 74-76, proprio sopra alla città del Vaticano. Qui si trova la famosa scritta “Dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma e hai detto quant’è bello”, dalla canzone del gruppo romano Colle der Fomento.

Un secondo suggerimento è quello di raggiungere infine Piazzale Socrate. Non distante dal precedente luogo, si tratta di uno slargo tra Via Cornelio Nepote, Via Fedro e Viale Platone, raggiungibile anche in auto. Anche in questo caso il panorama è mozzafiato già il resto dell’anno: e dunque lo sarà ancor di più nella notte di Capodanno.