È il vicolo più stretto d’Italia, misura solamente 43 centimetri: qui a malapena passa una persona di profilo

Curiosità dall’Italia, oggi vi portiamo alla scoperta di un luogo assolutamente unico. Si tratta di una strada talmente stretta che a malapena riesce a passarci una persona di profilo. E anche a fatica! Sapete dove ci troviamo? Scopriamolo con questo articolo.

Il vicolo più stretto in assoluto nel nostro Paese, un primato sicuramente “singolare” e degno – per questo – di nota. Quando si pianifica un viaggio, magari per una vacanza, può essere interessante inserire nel proprio itinerario – insieme chiaramente ai luoghi principali d’attrazione di quella zona – anche qualcosa di particolare e di curioso. Nelle nostre rubriche di viaggi & news spesso ci siamo occupati di casi del genere: come per il cimitero di carrarmati più grande d’Europa o per la botte da vino più grande al mondo, entrambi situati nel nostro Paese. Stavolta però ci occupiamo di qualcosa di molto, molto più “piccolo”.

A Roma un vicolo largo appena 122 cm

Su questo particolare argomento chi ci legge da tempo sa che ci siamo occupati di una notizia analoga per quanto riguarda la Capitale. Qui infatti, tra monumenti iconici e una storia millenaria, si cela un “sottilissimo” vicolo largo appena 122 cm. Si trova a due passi dalla centralissima Piazza Navona e cela una storia ‘segreta’ che soltanto recentemente è stata riscoperta (per sapere di cosa si tratta leggi qui l’articolo completo).

Ad ogni modo, storia a parte, non è questo il vicolo più stretto d’Italia, sebbene le sue dimensioni siano davvero ridottissime. In effetti, c’è da dire, il transito da una parte all’altra risulta abbastanza agevole e senza nemmeno la necessità di mettersi di profilo: in questo secondo luogo invece, che vale per l’appunto il primato nazionale, la storia è ben diversa. Rifacciamo le valige dunque e scopriamo la nostra destinazione.

Il vicolo più stretto d’Italia è nelle Marche: dove ci troviamo

Siamo sempre nel centro Italia ma nelle Marche. E’ qui allora che risiede questa “strada”, termine forse improprio considerando che passarci attraverso è quasi un’impresa. Le sue dimensioni del resto parlano da sole: circa 43 cm con punti di apertura tuttavia ancora inferiori, che lambiscono i 38 cm. Insomma, una strettoia praticabile davvero a fatica.

Ripatransone: qui c’è la strada più piccola del nostro Paese

Questo vicoletto rappresenta una delle attrazioni principali del Comune di Ripatransone, territorio di circa 4.000 anime in provincia di Ascoli Piceno non distante dal mar Adriatico, uno dei borghi più antichi della provincia. L’abitato è ricco di storia e monumenti, dal Duomo, passando per la piazza XX Settembre fino agli incantevoli punti panoramici. C’è poi, chiaramente, anche questa stradina, frutto probabilmente di architetture medioevali realizzate a scopo difensivo, riconosciuta e certificata ufficialmente dal FAI (Fondo Ambiente Italiano): è lei, nero su bianco, la più stretta d’Italia.