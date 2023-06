Touring Club, quali sono le bandiere arancioni in Italia: l’elenco dell’estate 2023

Non solo mare, le bellezze del nostro Paese, visitabili approfittando magari delle ferie estive, sono anche come è risaputo nell’entroterra. E a certificare l’immenso patrimonio dell’aree interne, con le migliori località scelte sulla base di determinati parametri, c’è da tempo l’attività del Touring Club Italia che anche quest’anno ha aggiornato l’elenco delle bandiere arancioni. Si tratta di luoghi dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Per il 2023 sono 5 i paesi selezionati e aggiunti all’elenco che sale così a 279.

Le nuove cinque bandiere arancioni assegnate dal TCI: dove sono

“Con l’assegnazione di questi cinque nuovi riconoscimenti, confermiamo ancora una volta l’impegno quotidiano nel promuovere e valorizzare le aree interne del nostro Paese, che la nostra Associazione porta avanti da ben 25 anni. Bandiere Arancioni fu la prima iniziativa in Italia dedicata ai piccoli centri” – afferma Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del TCI – “e ci piace pensare che l’impegno di questi anni, fatto di migliaia di ore di sopralluoghi in incognito, di dati analizzati, di confronti con amministratori ed eventi sul territorio abbiano contribuito a mutare consapevolezza e percezione di queste realtà, facendole evolvere da realtà marginali a destinazioni di interesse.”

Questo l’elenco delle new entry nella mappa delle bandiere arancioni:

Sant’Agata Feltria (RN)

Castelsaraceno (PZ)

Frontone (PU)

Monteverdi Marittimo (PI)

San Saverino Marche (MC)

Elenco bandiere arancioni Touring Club estate 2023 (mappa)

Complessivamente come visto in apertura sono 279 le località certificate dal TCI che rappresentano appena l’8% delle oltre 3.300 candidature analizzate. Ciò a testimonianza di quanto il riconoscimento sia estremamente selettivo. Le Bandiere Arancioni vanno così a certificare tutti quei piccoli centri delle aree interne in grado di accogliere i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni. A questo link è possibile consultare la mappa interattiva con tutte le bandiere arancioni.

