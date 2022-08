Covid: ecco le nuove regole su quarantena e isolamento

C’è attesa per la circolare sull’isolamento da Covid-19.

Il Ministero valuta nuove regole per l’isolamento

Il Ministero della Salute sta valutando la possibilità di ridurre la durata massima dell’isolamento a 15 o 10 giorni, rispetto agli attuali 21, ma anche di non far aspettare più i positivi senza sintomi 7 giorni prima di poter fare il tampone di fine isolamento e se il tampone è negativo di poter uscire subito.

Ma i tecnici sono al lavoro e bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poter vedere cosa conterrà la circolare.

Allo studio la sottovariante Centaurus

Intanto l’indice Rt è tornato a salire, in dieci giorni è passato dallo 0,7 allo 0,9.

Adesso si studia una sottovariante del virus BA 2.75 di Omicron, nota come Centaurus. Lo studio, dell’Università dell’Insubria e pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine, indica che le mutazioni la rendono la BA.2.75 molto efficiente nel legarsi ai recettori delle cellule umane.

Si tratta di una situazione per la quale Fabio Angeli che ha condotto la ricerca con Marina Zappa e Paolo Verdecchia su questa nuova sottovariante ha dichiarato: “ Si aprono nuovi scenari pandemici e si identifica questa variante come possibile dominante a livello mondiale”. E aggiunge a riguardo: “Saranno cruciali la nuova campagna vaccinale ed il ripristino delle misure di protezione individuale”.

Tutto questo mentre stato fatto un sondaggio di Tecnica e Scuola sulla situazione Covid al rientro in classe. E un insegnante su tre considera inevitabile una nuova vaccinazione in autunno se il numero di nuovi casi Covid dovesse aumentare, mentre uno su due ritiene inevitabile il ritorno della mascherina in classe.