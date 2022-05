Bonus Trasporti pubblici: sconti sugli abbonamenti su meteo e autobus

Bonus Trasporti. Come in parte annunciato già nell’ultima conferenza stampa del Governo, tramite le parole del ministro del lavoro Orlando, è in arrivo un bonus per studenti e lavoratori che consentirà di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale con forti agevolazioni sul prezzo. Attraverso il cosiddetto decreto Aiuti ha così previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno sconto sugli abbonamenti di autobus, treni e metropolitane.

Il decreto Aiuti e il sostegno alle famiglie

Dunque, come accennato, il Consiglio dei Ministri ha varato definitivamente il decreto con il quale vengono presi in considerazione anche aiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina e della crisi energetica. L’obiettivo è abbastanza chiaro: contrastare l’aumento dei prezzi di bollette, carburante e di tutte le materie prime in aumento e che potrebbero bloccare i consumi con forte impatto su tutta l’economia del Paese.

Stanziati 14 miliardi per la manovra

Il decreto in questione prevede uno stanziamento di 14 miliardi di euro, finanziato soprattutto attraverso il prelievo straordinario sul suprlus dei profitti delle aziende energetiche, ora innalzato al 25%. Tra le novità più importanti del nuovo provvedimento, c’è anche il contributo da 200 euro previsto per lavoratori e pensionati con redditi inferiori ai 200mila euro. Ma veniamo allo sconto per il trasporto pubblico.

Le specifiche del bonus trasporti

Diciamo sin da subito che non è ancora possibile sapere se il bonus autobus e metropolitana consista in uno sconto al momento dell’acquisto, in una detrazione da ottenere attraverso la dichiarazione dei redditi o in un rimborso sotto altra forma. Le specifiche della manovra, per ora, non sono ancora state pubblicate.

Orlando non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo bonus che verrà introdotto attraverso il decreto Aiuti, per questo siamo tutti in attesa dei dettagli.