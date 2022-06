Roma, cosa fare nel week end di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022

Roma. Un altro week end si avvicina, pieno di tante promesse per il divertimento e, soprattutto, all’insegna del bel tempo in quasi tutta la regione. Le temperature hanno ormai il profumo e il sentore dell’estate, entrata quasi a pieno regime, e tante sono le occasioni offerte dalla Capitale per trascorrere al meglio il vostro tempo libero.

Cosa far a Roma nel week end: le proposte della redazione

Noi della redazione abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori appuntamento per questo fine settimana, da trascorrere con i vostri cari o con chi amate. Continuate a leggere l’articolo per scoprirne di più!

Orchestraccia a Villa Ada

Sono stati tra i grandi protagonisti del Concerto del Primo Maggio, ma non si accontenteranno di certo di quell’unica data! L’Orchestraccia torna dal vivo all’inizio dell’estate proprio oggi, venerdì 10 giugno, nella bellissima e suggestiva location di Villa Ada. Attori, musicisti e cantanti, tra cui Marco Conidi, sono il cuore di un gruppo folk-rock romano che non mancherà di far cantare il suo pubblico al ritmo incalzante della loro musica.

Vittoriano e Palazzo Venezia di sera

Sempre a partire da oggi, venerdì 10 giugno, al via uno speciale programma di aperture serali, con visite guidate e percorsi animati per adulti e bambini. Appuntamenti completamente dedicati ai cittadini di Roma e ai turisti di passaggio, che vogliono cogliere tutte le occasioni di cultura nella città.

Tra le tante cose, sarà possibile visitare ”I depositi di Palazzo Venezia”, alla scoperta dei tesori nascosti di questa storica residenza. Un ciclo entusiasmante di sette visite per sette temi, per offrire un assaggio dei tanti volti del monumento e viaggiare nel tempo: un viaggio incredibile, dalla congiura contro Paolo II fino ai lussuosi banchetti di corte, con tanto di balli mascherati nei saloni.

Leggi anche: Allerta meteo per vento a Roma e nel Lazio venerdì 10 giugno 2022: le previsioni di oggi e domani

Cinema alla Cervelletta

I film e il cinema tornano protagonisti dell’estate romana al Parco della Cervelletta, Colli Aniene. Proprio domani, sabato 11 giugno, alle 21,15 al Parco della Cervelletta sarà proiettato “Festen – Festa in famiglia” di Thomas Vinterberg, con ingresso gratuito e senza la necessità di prenotazione.

Festa della ”cerasa”

Gita fuori porta? Why not! La prima sagra ufficiale dedicata alla “cerasa” risale al 1962 e dopo le note limitazioni, il 10-11-12 giugno, ritorna con il suo “carnevale estivo”, Il prodotto quest’anno sembra essere di ottima qualità e quantità e cercherà di fare onore al suo eccellente curriculum. Torna la Festa delle ciliegie di Celleno, la nota sagra dedicata al frutto rosso lungo tutto il weekend, dal 10 al 12 giugno.

Lo sputo del nocciolo: cos’è?

Ormai giunta alla sua 35esima edizione, tra i punti di forza dell’evento le tradizionali sfilate di gruppi mascherati anche il sabato sera in notturna e domenica pomeriggio,il campionato di Sputo del Nocciolo (il divertente lancio in lungo del nocciolo di ciliegia con il primato da battere di 22,80 m.) e poi degustazioni, musica, discoteca e tanto altro.

Palio dei Borgia a Nepi

Un’altra proposta fuori città, che non potrete perdere. Al via il secondo weekend di festeggiamenti, a Nepi, per il Palio dei Borgia. L’evento, organizzato dall’Ente Palio, è giunto alla ventiseiesima edizione e, dopo il difficile periodo della pandemia, è tornato agli albori di un tempo, attirando tantissimi visitatori. Molte le presenze registrate la scorsa settimana, anche in concomitanza con la riapertura delle storiche taverne nel centro storico del paese, in cui si può cenare immersi in un’atmosfera carica di suggestione.

Un tuffo nel passato

Per il palio dei Borgia, infatti, Nepi vive una sorta di tuffo nel passato, in un viaggio a ritroso nel tempo fino alla fiorente epoca del Rinascimento con protagoniste indiscussa la controversa figura di Lucrezia Borgia. Emblematici, al riguardo, la novità di quest’anno, la rappresentazione rievocativa “Giuramento dei Cavalieri” che si terrà sabato alle 21.30 in Piazza del Comune ed il Mercatino Storico Rinascimentale di venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 23.

Paolo Conte live

Il noto e rinomato cantautore, che ha accompagnato diverse generazioni musicali, sarà il protagonista di Roma Summer Fest 2022 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nei giorni 12 e il 13 giugno, con i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Un evento musicale unico, da non perdere per nulla al mondo.